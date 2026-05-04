HUAWEI MatePad 11.5S: Người bạn đồng hành chất lượng cho học tập và làm việc

Bạn đang tìm kiếm một thiết bị vừa hỗ trợ tốt cho nhu cầu học tập, làm việc, vừa tiện lợi cho sáng tạo nội dung? HUAWEI MatePad 11.5S chính là câu trả lời hoàn hảo cho bạn. Với sức mạnh công nghệ tiên tiến cùng các tính năng tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, chiếc máy tính bảng này không chỉ là công cụ làm việc mà còn là không gian sáng tạo lý tưởng. Hãy cùng khám phá những điểm nổi bật của sản phẩm này nhé!

Màn Hình PaperMatte: Chăm sóc đôi mắt một cách tinh tế

Học tập và làm việc lâu dài trước màn hình có thể gây mỏi mắt, nhưng với màn hình PaperMatte của HUAWEI MatePad 11.5S, điều này không còn là mối lo ngại.

Bề mặt chống chói sáng độc đáo giúp màn hình hiển thị rõ nét ngay cả khi sử dụng ngoài trời. - Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai thường xuyên cần đọc tài liệu điện tử, viết ghi chú hay thậm chí làm việc suốt nhiều giờ liền. Đặc biệt, PaperMatte không chỉ đem lại trải nghiệm như nhìn trên giấy thật mà còn giảm thiểu ánh sáng xanh gây hại, giúp bảo vệ đôi mắt của bạn khỏi nguy cơ bị mỏi.

HUAWEI Notes: Công cụ ghi chú thông minh, nâng tầm hiệu suất

Làm thế nào để việc ghi chú trở nên hiệu quả và sáng tạo hơn? HUAWEI Notes chính là giải pháp với nhiều tính năng hỗ trợ đặc biệt: - Nhận diện AI công thức: Công cụ này cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi chữ viết tay thành văn bản số, đặc biệt hữu ích khi làm việc với toán học hoặc các tài liệu nghiên cứu. - Chỉnh sửa tay viết thông minh: Chữ viết tay được tăng cường rõ ràng và dễ đọc hơn. - Tính năng phát lại ghi chú: Tính năng này cho phép bạn “ tua lại” quy trình viết để dễ dàng theo dõi và làm chủ nội dung ghi chú.Với HUAWEI Notes, chiếc máy tính bảng này không chỉ là nơi để ghi lại ý tưởng mà còn là công cụ hỗ trợ học tập và tổ chức công việc hiệu quả.

M-Pencil Pro và GoPaint: Tự do sáng tạo nội dung

Dành cho những người đam mê sáng tạo, HUAWEI MatePad 11.5S với bút M-Pencil Pro là người bạn đồng hành không thể thiếu. - Viết tay, vẽ tranh, tạo chú thích hay thậm chí là thiết kế đồ họa, chiếc bút đa năng này giúp bạn biến bất kỳ ý tưởng nào thành hiện thực. - Sự kết hợp giữa M-Pencil Pro và ứng dụng GoPaint mở ra một thế giới sáng tạo không giới hạn, đáp ứng từ nhu cầu phác thảo đơn giản đến các dự án sáng tạo chuyên sâu.Nếu bạn là một nghệ sĩ số hay đơn giản chỉ muốn thử sức sáng tạo, đây chắc chắn là lựa chọn mà bạn không thể bỏ qua.

Bàn phím có thể tháo rời: Sức mạnh văn phòng di động

Được thiết kế với mục tiêu nâng cao năng suất, bàn phím tháo rời trên MatePad 11.5S biến chiếc máy tính bảng này trở thành một công cụ làm việc không thua kém laptop. - Hỗ trợ đa nhiệm: Với tính năng đa cửa sổ và khả năng kéo thả giữa các thiết bị, bạn có thể đổi chỗ file hoặc dữ liệu chỉ trong giây lát. - Phần mềm WPS Office: Tạo và chỉnh sửa tài liệu mọi lúc mọi nơi như một “văn phòng di động” thực thụ. - Ứng dụng chỉnh sửa video Filmora: Đáp ứng nhu cầu biên tập nội dung chuyên nghiệp ngay trên chiếc máy tính bảng nhỏ gọn.Với trọng lượng chỉ 515g và độ mỏng 6.1mm, HUAWEI MatePad 11.5S mang đến khả năng di chuyển linh hoạt mà không ảnh hưởng đến khả năng làm việc.

Hiệu suất mạnh mẽ trong một thiết kế mỏng nhẹ

Điểm ấn tượng của MatePad 11.5S không chỉ dừng lại ở các tính năng, mà còn nằm ở sự tinh gọn trong thiết kế và cấu hình mạnh mẽ. - Bộ nhớ RAM 12GB giúp xử lý đa nhiệm mượt mà, kể cả khi sử dụng nhiều ứng dụng nặng. - Dung lượng pin 8800mAh kết hợp sạc nhanh 40W cho phép bạn làm việc liên tục mà không lo ngắt quãng. - Tất cả được đóng gói trong thiết kế siêu mỏng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái suốt ngày dài.

Giá MatePad 11.5S đầy hấp dẫn

Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư cho một thiết bị toàn diện, thì mức giá của MatePad 11.5S chắc chắn sẽ khiến bạn bất ngờ. Với những công nghệ tiên tiến, sản phẩm này vượt xa mong đợi về một thiết bị đa năng, mạnh mẽ.Hãy truy cập ngay liên kết sau để cập nhật giá MatePad 11.5S và đón nhận những ưu đãi hấp dẫn nhất!