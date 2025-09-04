HostingViet – Giải pháp hosting giá rẻ, tốc độ cao tại Việt Nam

Trong bối cảnh nhu cầu xây dựng website cá nhân, doanh nghiệp ngày càng gia tăng, việc lựa chọn một nhà cung cấp hosting uy tín, tốc độ cao với mức chi phí hợp lý trở thành nỗi trăn trở của nhiều doanh nghiệp. HostingViet nổi lên là một thương hiệu cung cấp giải pháp lưu trữ web tối ưu, đáp ứng tốt cả về hiệu năng lẫn giá thành, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng trong nước.

Vài nét về HostingViet

Thành lập từ năm 2015, Công ty Cổ phần Công nghệ số Thiên Quang (HostingViet) là một đơn vị với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, đã và đang hợp tác cùng nhiều tổ chức, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong hoạt động cung cấp dịch vụ lưu trữ VPS, Hosting, thiết kế website, SSL, Email hosting.

Trải qua hơn một thập kỷ phát triển, HostingViet từng bước mở rộng quy mô và xây dựng hệ thống dữ liệu tại trung tâm lớn trong nước. Đơn vị cũng chú trọng đầu tư vào đội ngũ kỹ thuật với chuyên môn cao nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ. Tính đến nay, doanh nghiệp đã phục vụ hơn 50.000 khách hàng cá nhân và tổ chức trong nước, quốc tế. Không chỉ chú trọng vào chất lượng dịch vụ, doanh nghiệp còn định hình rõ nguyên tắc hoạt động: “Lấy chữ tín để thành công, lấy chữ tâm để phục vụ”.

Với mức chi phí hợp lý, các công cụ hỗ trợ hiện đại, hệ thống đội ngũ chuyên nghiệp giàu chuyên môn, HostingViet hứa hẹn sẽ đáp ứng được mọi nhu cầu của người dùng hiện nay.

Dịch vụ hosting giá rẻ tốc độ và xử lý dữ liệu nhanh

Là một trong những đơn vị nổi bật tại thị trường Việt Nam triển khai dịch vụ hosting giá rẻ, HostingViet luôn đảm bảo chất lượng vượt trội khi các gói hosting có tốc độ xử lý nhanh chóng cùng cơ chế bảo mật vượt trội.

Hosting với công nghệ Firewall cứng kết hợp với Firewall mềm chống DDoS mạnh mẽ

Tấn công DDoS là mối đe dọa nguy hiểm với các website. Để chủ động ứng phó, hệ thống của HostingViet đã triển khai đồng thời hai lớp bảo mật là Firewall cứng (phần cứng chuyên dụng) và Firewall mềm (phần mềm giám sát) từ đó tạo ra lớp bảo vệ vững chắc. Hệ thống hoạt động liên tục nhằm phát hiện, ngăn chặn lưu lượng truy cập bất thường, đảm bảo website luôn duy trình tình trạng ổn định.

Chống Hack local bằng CloudLinux

Một trong những nguy cơ tiềm ẩn của dịch vụ hosting là lỗ hổng bảo mật giữa các tài khoản người dùng cùng server. Để xử lý vấn đề này, HostingViet áp dụng CloudLinux - hệ điều hành chuyên dụng cho máy chủ hosting, đảm bảo mỗi người dùng có không gian riêng biệt về tài nguyên CPU, RAM,... Điều này ngăn chặn tình trạng hacklocal chiếm quyền điều khiển từ các tài khoản cùng hệ thống, nhằm nâng cao tính ổn định và bảo mật.

Hosting giá rẻ có trình quản lý WordPress Manager dễ dàng sử dụng

Đáp ứng nhu cầu phổ biến của người dùng WordPress, HostingViet tích hợp sẵn trình quản lý WordPress Manager. Công cụ này giúp người dùng thực hiện nhanh chóng các tác vụ như cài đặt WordPress, sao lưu website, cập nhập, đổi mật khẩu,... bằng một vài thao tác nhanh chóng. Giao diện thân thiện, trực quan giúp người mới bắt đầu cũng có thể quản trị hiệu quả.

Backup dữ liệu tự động hàng ngày trong 30 ngày

Với chính sách sao lưu dữ liệu tự động hàng ngày và liên tục trong vòng 30 ngày, HostingViet giúp khách hàng yên tâm hơn trước các sự cố ngoài ý muốn. Việc khôi phục dữ liệu cũng được thực hiện nhanh chóng chỉ trong vài cú nhấp chuột.

Trong thị trường dịch vụ lưu trữ web ngày càng cạnh tranh, HostingViet đã và đang khẳng định vị thế bằng cách tập trung vào chất lượng dịch vụ, tối ưu chi phí và không ngừng đổi mới công nghệ. Với hệ thống hạ tầng ổn định, tốc độ xử lý nhanh cùng các giải pháp bảo mật và tiện ích quản trị hiện đại, HostingViet là lựa chọn đáng cân nhắc cho cá nhân, doanh nghiệp đang tìm kiếm một dịch vụ hosting hiệu quả, tin cậy và phù hợp với ngân sách tại Việt Nam

Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ của HostingViet xin mời liên hệ:

Công ty Cổ phần Công nghệ số Thiên Quang