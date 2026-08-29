Hormuz vẫn đóng với tàu chưa được Tehran chấp thuận

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế đối với các tàu không phối hợp với Tehran, trong khi Tổng thống Masoud Pezeshkian cho biết Oman đã chấp nhận khuôn khổ để mở lại tuyến hàng hải qua eo biển chiến lược này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế đối với các tàu không phối hợp với Tehran. Ảnh: al-monitor.

Hải quân thuộc IRGC ngày 28/8 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn đóng đối với các tàu tìm cách đi qua mà không phối hợp với Iran. Tuyên bố được hãng thông tấn Tasnim, cơ quan truyền thông liên kết với IRGC, đăng tải.

Theo IRGC, những tuyên bố của Mỹ cho rằng eo biển đã mở cửa là “một lời nói dối rõ ràng”, nhằm kiểm soát giá dầu và che đậy những thất bại mà Tehran cáo buộc Washington gây ra.

IRGC khẳng định quyền kiểm soát của lực lượng này đối với tuyến hàng hải chiến lược vẫn được duy trì và các hạn chế sẽ tiếp tục cho đến khi điều mà Tehran gọi là “hành động gây hấn quân sự” của Mỹ đối với Iran chấm dứt, đồng thời các cam kết đã thống nhất được thực hiện.

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Oman đã chấp nhận một khuôn khổ để mở lại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz. Theo ông, các đại diện Oman đã trở lại đàm phán và đồng ý về khả năng mở lại tuyến hàng hải dựa trên bản đồ và khuôn khổ đã được thống nhất với Iran.

Tuy nhiên, ông Pezeshkian nhấn mạnh việc mở lại tuyến hàng hải phải đi kèm với việc Mỹ thực hiện các cam kết theo Bản ghi nhớ Islamabad. Những cam kết này, theo nhà lãnh đạo Iran, bao gồm dỡ bỏ phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt, giải phóng các khoản tiền của Iran, tạo điều kiện cho các hoạt động liên quan đến dầu mỏ và đầu tư, đồng thời gây sức ép để Israel chấm dứt các hành động tại Lebanon.

Tổng thống Iran cũng cho biết Bản ghi nhớ Islamabad dự kiến các dự án đầu tư trị giá khoảng 300 tỷ USD. Các quan chức Iran đang xây dựng kế hoạch triển khai và thảo luận với Qatar cùng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo ông Pezeshkian, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ hiện không gắn trực tiếp với việc mở lại eo biển Hormuz. Ông khẳng định Tehran sẵn sàng duy trì các cam kết nếu phía Mỹ cũng thực hiện những cam kết của mình, đồng thời cho rằng đối thoại có thể mở ra con đường hướng tới hòa bình và an ninh.

Bích Hồng

Nguồn: Iran International, Tasnim