Hơn 700 học sinh dự Hội thao giáo dục quốc phòng và an ninh toàn quốc

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh trung học phổ thông toàn quốc lần thứ IV năm 2026 đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo khai mạc hôm nay, 14/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức cùng các đội thi chụp ảnh tại lễ khai mạc. (Ảnh: Bộ GD-ĐT)

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội thao năm nay quy tụ hơn 250 cán bộ quản lý, giáo viên, huấn luyện viên và 730 học sinh, vận động viên đến từ 33 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hội thao sẽ diễn ra đến ngày 20/4. Các đoàn sẽ tranh tài ở nhiều nội dung theo chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh cấp trung học phổ thông như hiểu biết chung về quốc phòng và an ninh; điều lệnh đội ngũ; tháo, lắp súng tiểu liên AK; vận dụng các tư thế vận động trên chiến trường; bắn súng tiểu liên AK; băng bó, cấp cứu và chuyển thương; ném lựu đạn; chạy vũ trang 800m.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định giáo dục quốc phòng và an ninh là bộ phận quan trọng của nền giáo dục quốc dân, giữ vai trò trực tiếp trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Những chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước thời gian qua đã tạo nền tảng chính trị, pháp lí vững chắc để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học môn học này theo hướng toàn diện, thực chất.

Theo Thứ trưởng, những năm gần đây, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong các trường trung học phổ thông được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ giáo viên từng bước được chuẩn hóa; nội dung, phương pháp giảng dạy không ngừng được đổi mới theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực, kĩ năng thực hành cho học sinh. Qua đó góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm công dân, đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

“Từ thực tiễn đó, hội thao là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá toàn diện chất lượng dạy và học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các nhà trường đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, góp phần lan tỏa phong trào thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh trên phạm vi cả nước,” Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng nói.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hội thao không chỉ là hoạt động thi đấu mà còn là môi trường giáo dục thực tiễn, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng, tác phong, tinh thần tổ chức kỷ luật, hun đúc lòng yêu nước, ý chí vượt khó và bản lĩnh của thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để các địa phương, cơ sở giáo dục giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh. Việc triển khai hiệu quả môn học này chính là cụ thể hóa chủ trương của Đảng về xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam phát triển toàn diện, có tri thức, bản lĩnh và tinh thần cống hiến.

Chủ trương này được nêu rõ trong Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo của Bộ Chính trị. Nghị quyết chỉ rõ yêu cầu tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Trong đó có yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức giảng dạy, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đạo đức, lý tưởng, trách nhiệm xã hội, lối sống văn hóa, truyền thống lịch sử, chính trị, tư tưởng, pháp luật, kinh tế, tài chính, quốc phòng và an ninh./.

Theo TTXVN