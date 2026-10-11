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Hơn 400 nghìn lượt thực khách đến với Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh

Hoài Anh
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(Baothanhhoa.vn) - Tối 11/10, tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026.

Hơn 400 nghìn lượt thực khách đến với Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh

Tối 11/10, tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức bế mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026.

Hơn 400 nghìn lượt thực khách đến với Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh

Chương trình nghệ thuật tại Lễ bế mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026.

Diễn ra từ ngày 8 - 11/10, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 quy tụ gần 200 gian hàng của các xã, phường, cơ sở đào tạo du lịch, tổ chức, doanh nghiệp trong tỉnh và cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Với hơn 600 món ăn, đồ uống được giới thiệu, liên hoan mang đến cho Nhân dân và du khách cơ hội thưởng thức, khám phá nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực các vùng miền.

Bên cạnh các gian hàng ẩm thực, nhiều hoạt động văn hóa dân gian, trò chơi, trò diễn, chương trình nghệ thuật đã được tổ chức, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân và du khách.

Đáng chú ý, không gian văn hóa, ẩm thực Lào đã mang đến sắc màu mới lạ, giới thiệu đến công chúng những món ăn, trang phục và tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc của nước bạn.

Hơn 400 nghìn lượt thực khách đến với Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh

Ban Tổ chức trao giải A cho đại diện gian hàng tỉnh Phú Thọ và Trường Đại học Hồng Đức.

Theo tổng kết của Ban Tổ chức, liên hoan đã thu hút trên 400 nghìn lượt thực khách đến tham quan, mua sắm và trải nghiệm. Doanh số bán hàng trực tiếp và trực tuyến ước đạt khoảng 40 tỷ đồng.

Trong khuôn khổ sự kiện, 10 phiên livestream trên các nền tảng mạng xã hội TikTok, Facebook được tổ chức với sự tham gia của các TikToker, KOL và nhà sáng tạo nội dung số.

Các phiên livestream, video và bài viết ghi nhận khoảng 500 nghìn lượt tiếp cận, góp phần quảng bá các gian hàng và hoạt động của liên hoan trên nền tảng số, cho thấy sức hấp dẫn của sự kiện, đồng thời phản ánh tiềm năng kết nối giữa văn hóa ẩm thực, hoạt động thương mại và phát triển du lịch.

Hơn 400 nghìn lượt thực khách đến với Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh

Đại diện các tập thể được vinh danh trong hoạt động giới thiệu, quảng bá, tổ chức gian hàng và triển khai các hoạt động tại liên hoan.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức đã vinh danh Công ty CP Dạ Lan với “Không gian ẩm thực đặc sắc”; Công ty CP Du lịch Vietravel “Gian hàng kết nối du lịch hiệu quả” và cộng đồng KOL, KOC đã tích cực tham gia quảng bá các hoạt động tại liên hoan; trao chứng nhận cho 6 gian hàng đạt giải C, 6 gian hàng đạt giải B và 2 gian hàng đạt giải A.

Hoài Anh

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Từ khóa:

#Ẩm thực #Trường Đại học Hồng Đức #Công viên Hội An #Xứ Thanh #phường Hạc Thành #Chương trình nghệ thuật

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