Tổng duyệt chương trình khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Tối 21/11, tại Quảng trường Lam Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, với chủ đề “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”. Đây là hoạt động ý nghĩa trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Rực rỡ sắc màu trên sân khấu tổng duyệt chương trình khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Buổi tổng duyệt tập trung rà soát nội dung kịch bản, các tiết mục nghệ thuật, nghi thức phần lễ; kiểm tra sự phối hợp giữa các lực lượng và hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, bảo đảm chương trình diễn ra trang trọng, đồng bộ, đúng kịch bản.

Các đại biểu theo dõi chương trình tại buổi tổng duyệt khai mạc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Điểm nhấn của chương trình là nghệ thuật “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”, gồm 3 chương: “Dòng chảy lịch sử và cội nguồn văn hóa xứ Thanh”; “Sắc màu văn hóa xứ Thanh”; “Thanh Hóa cùng non sông hòa nhịp”.

Với các tiết mục ca, múa, nhạc, hoạt cảnh và diễn xướng dân gian, chương trình tái hiện chiều sâu lịch sử, tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời khắc họa hình ảnh Thanh Hóa năng động, giàu sắc thái, hòa nhịp cùng sự phát triển của đất nước.

Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ đến từ những đơn vị nghệ thuật ở Trung ương cùng khoảng 600 nghệ nhân, diễn viên quần chúng trong tỉnh, góp phần tạo nên không gian nghệ thuật đa sắc màu, kết nối truyền thống với hiện đại.

Sắc màu văn hóa truyền thống xứ Thanh được tái hiện trên sân khấu.

Sau buổi tổng duyệt, các đại biểu đã đóng góp ý kiến về nội dung, sự phối hợp giữa các lực lượng tham gia; đồng thời rà soát hệ thống âm thanh, ánh sáng, màn hình LED và các điều kiện phục vụ biểu diễn, kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện, bảo đảm chương trình diễn ra đồng bộ, trang trọng và đúng kịch bản.

Sân khấu được dàn dựng công phu, hứa hẹn mang đến một chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Thông qua Ngày hội, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; tạo không gian giao lưu, gắn kết cộng đồng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chương trình khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra vào 20 giờ 10 phút ngày 22/11, tại Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Thanh Hóa (TTV) và các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Trần Linh