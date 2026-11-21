Rực rỡ sắc màu văn hóa đêm công bố điểm du lịch sinh thái cộng đồng Suối Đang

Tối 21/11, tại khu Trung tâm Văn hóa xã, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Phú đã tổ chức Lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận điểm du lịch sinh thái cộng đồng Suối Đang; đồng thời khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Lãnh đạo địa phương đón nhận quyết định công nhận Điểm du lịch sinh thái cộng đồng Suối Đang, bản Chiềng Ngày, xã Văn Phú.

Được hợp thành từ hai xã Tam Văn và Lâm Phú thuộc huyện Lang Chánh trước đây, Văn Phú là xã miền núi phía Tây của tỉnh Thanh Hóa giàu truyền thống cách mạng, sở hữu không gian sinh thái rừng đầu nguồn tươi đẹp cùng nhiều thiết chế, di sản văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái.

Sau thời gian chuẩn bị đồng bộ về cơ sở hạ tầng, các dịch vụ hỗ trợ và hồ sơ thuyết minh, điểm du lịch sinh thái cộng đồng Suối Đang đã chính thức được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định công nhận.

Lãnh đạo địa phương tặng hoa các ca sĩ, nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại Đêm Gala âm nhạc “Hội tụ giai điệu - Hương sắc vùng cao".

Việc Suối Đang được công nhận là điểm du lịch sinh thái cộng đồng không chỉ khẳng định định hướng phát triển đúng đắn của cấp ủy, chính quyền địa phương, mà còn mở ra hướng đi mới trong khai thác tiềm năng cảnh quan sinh thái gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, từ đó tạo sinh kế bền vững và nâng cao thu nhập cho Nhân dân trên địa bàn.

Rộn ràng điệu múa sạp truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao.

Tiếp nối nghi thức công bố và trao quyết định công nhận điểm du lịch sinh thái cộng đồng Suối Đang, các đại biểu, Nhân dân và du khách đã được hòa mình vào không gian nghệ thuật ấm áp, giàu bản sắc tại Đêm Gala âm nhạc “Hội tụ giai điệu - Hương sắc vùng cao”, với sự kết hợp giữa các tiết mục văn nghệ quần chúng và phần biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp.

Tiết mục múa nghệ thuật đặc sắc chào mừng sự kiện công bố điểm du lịch mới và Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc .

Giai điệu vùng cao ngọt ngào kết hợp cùng vũ điệu khăn Piêu duyên dáng của các diễn viên quần chúng.

Đông đảo Nhân dân địa phương và du khách theo dõi lễ công bố và chương trình nghệ thuật.

Lễ công bố điểm du lịch sinh thái cộng đồng Suối Đang cũng mở màn cho chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và hội thi ẩm thực truyền thống giữa 10 đơn vị thôn, bản và các nhà trường trên địa bàn.

Sự kiện là hoạt động ý nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng, quảng bá hình ảnh đất và người Văn Phú thân thiện, mến khách, tạo khí thế phấn khởi để địa phương vững bước vào giai đoạn phát triển mới.

Minh Quyên