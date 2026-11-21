Phường Nam Sầm Sơn tổ chức Liên hoan Nghệ thuật dân gian, Nghệ thuật quần chúng năm 2026

Tối 21/11, tại sân vận động Quảng Hùng, tổ dân phố Hùng Giang, phường Nam Sầm Sơn tổ chức khai mạc Liên hoan Nghệ thuật dân gian, Nghệ thuật quần chúng năm 2026 với chủ đề “Nam Sầm Sơn - Sắc màu văn hoá” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Lãnh đạo phường tặng cờ lưu niệm cho các tổ dân phố tham gia liên hoan.

Liên hoan thu hút 11 tổ dân phố với hơn 200 diễn viên, ca sĩ không chuyên tham gia biểu diễn cùng đông đảo khán giả, du khách trong và ngoài địa bàn phường.

Thông qua Liên hoan nhằm phát triển các loại hình nghệ thuật dân gian, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tạo không khí vui tươi, đoàn kết, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, quảng bá hình ảnh và con người phường Nam Sầm Sơn.

Tiết mục văn nghệ tham gia liên hoan.

Liên hoan là dịp để các ca sĩ, nhạc công không chuyên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân văn nghệ. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của địa phương.

Huyền Linh