Ấn tượng Trạm Âm nhạc “Chờ đông” Văn hóa - Giải trí 21:59 21/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Tối 21/11, tại Sân khấu bên hồ, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức chương trình Trạm Âm nhạc số 4 với chủ đề “Chờ đông”. Qua hình thức Live Acoustic Session, đêm nhạc mang đến cho khán giả những tình khúc Bolero ngọt ngào, sâu lắng...

[Livestream] Trạm Âm nhạc số 4: Chờ đông Văn hóa - Giải trí 20:12 21/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Chương trình “Trạm Âm nhạc số 4: Chờ đông” với sự tham gia của các sĩ Phương Ý, Trần Anh Tiến, Hồng Anh và ban nhạc Chill Band được tổ chức tại Sân khấu bên hồ, theo hình thức Live Acoustic Session - Livestreams trên các nển tảng số của Báo và Phát...

[Podcast] Truyện ngắn: Những bông hoa tặng thầy Văn hóa - Giải trí 19:00 21/11/2026 (Baothanhhoa.vn) - Có những người thầy dành cả cuộc đời để gieo những hạt mầm yêu thương, và cũng có những món quà giản dị nhưng đủ khiến người ta nhớ mãi không quên.