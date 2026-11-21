Livestream các hoạt động tại Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhân “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11
Nhằm tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài tỉnh chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa năm 2026 nhân “Ngày Văn hóa Việt Nam” 24/11, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa thông báo thời gian Livestream trên nền tảng số các hoạt động cụ thể như sau:
Mai Huyền
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