Hơn 2.088 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đồng bào vùng lũ qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương

Ngày 25/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Lâm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã đến trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao số tiền 450 triệu đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Điểm tiếp nhận hỗ trợ đồng bào miền Trung của “Đội xe 0 đồng Hà Nội” 105 Xuân La, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết: Thời gian vừa qua, thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với đồng bào các tỉnh rất lớn, với tình cảm “Lá lành đùm lá rách,” nhường cơm sẻ áo, “thương người như thể thương thân,” hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tập thể cán bộ, đảng viên, người lao động Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương gửi gắm tình cảm của mình thông qua hoạt động chung tay đóng góp để Ban Vận động Cứu trợ Trung ương kịp thời phân bổ tới nhân dân.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cam kết số tiền ủng hộ của các ban, bộ, ngành và nhân dân cả nước sẽ được chuyển sớm nhất tới đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ.

Mỗi cán bộ Mặt trận đã, đang và sẽ phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất đối với nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, ngày 2/10, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động và ban hành Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10 (Bualoi) gây ra.

Đến ngày 31/10/2025, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã ra Thông báo số 57 về việc tiếp tục vận động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 11, 12, 13 và mưa lũ gây ra.

Ngày 21/11, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát động đợt vận động "Toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả mưa lũ."

Từ tháng 10 đến nay, Mặt trận Tổ quốc tại 34 tỉnh, thành phố và các cấp đã phát động các chương trình ủng hộ hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ủng hộ tại chỗ, chuyển trực tiếp các nguồn hỗ trợ về các địa phương bị ảnh hưởng.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tính đến ngày 24/11, toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã vận động được trên 3.200 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả do các cơn bão, lũ gây ra.

Kết quả vận động qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương-Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Tính đến 12 giờ ngày 25/11, tổng số đăng ký qua kênh của Ban là hơn 2.088,5 tỷ đồng, trong đó, các đơn vị đăng ký qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương song trực tiếp chuyển hỗ trợ cho các địa phương là 1.118,5 tỷ đồng; các đơn vị, tổ chức, cá nhân chuyển khoản hoặc tiền mặt trực tiếp về Ban Vận động cứu trợ Trung ương trên 970 tỷ đồng.

Tính đến 24/11, đã có hơn 1,05 triệu người dân, gần 61.000 doanh nghiệp ủng hộ qua Ban Vận động Cứu trợ Trung ương.

Số kinh phí và các sản phẩm đã chuyển về Ban Vận động Cứu trợ Trung ương là trên 945,819 tỷ đồng (bao gồm: 44,3 tỷ đồng đã chuyển trong tổng số 112,596 tỷ đồng đăng ký tại Hội chợ mùa Thu - đạt 39,3%).

Ban Vận động Cứu trợ Trung ương đã phân bổ 9 đợt với kinh phí là 678,182 tỷ đồng (71,7% kinh phí đã chuyển về trong đợt vận động) qua các tài khoản của Ban cứu trợ hoặc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc của 23 tỉnh, thành phố (Thái Nguyên 45,12 tỷ đồng; Bắc Ninh 20,062 tỷ đồng; Lạng Sơn 30,5 tỷ đồng; Cao Bằng 35 tỷ đồng; Tuyên Quang 35 tỷ đồng; Lào Cai 25 tỷ đồng; Sơn La 15 tỷ đồng; Điện Biên 5 tỷ đồng; Phú Thọ 20 tỷ đồng; Hải Phòng 10 tỷ đồng; Hưng Yên 10 tỷ đồng; Ninh Bình 25,5 tỷ đồng; Thanh Hóa 25,5 tỷ đồng; Nghệ An 40,5 tỷ đồng; Hà Tĩnh 40,5 tỷ đồng; Quảng Trị 55,5 tỷ đồng; Huế 40 tỷ đồng; Đà Nẵng 40 tỷ đồng; Quảng Ngãi 35 tỷ đồng; Gia Lai 45 tỷ đồng; Đắk Lắk 40 tỷ đồng; Khánh Hòa 20 tỷ đồng; Lâm Đồng 20 tỷ đồng).

Các địa phương, đơn vị đã trực tiếp phân bổ số tiền kinh phí về các địa phương là 118,5 tỷ đồng. Tập đoàn VinGroup, thông qua Quỹ Thiện Tâm tính đến ngày 21/11 đã giải ngân hơn 350 tỷ đồng (bằng 70% của 500 tỷ đồng đăng ký ủng hộ đợt 1).

Cũng trong ngày 25/11, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ từ: Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nông nghiệp và Môi trường 1,3 tỷ đồng; Công ty cổ phần Diana Unicharm 1 tỷ đồng; Tổng công ty Hàng không Việt Nam 1 tỷ đồng; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đầu tư Phương Đông 1 tỷ đồng; Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 300 triệu đồng; chùa Ba Vàng 100 triệu đồng; Công ty Tân Nhất Hương 100 triệu đồng; Giải Golf Vietnam Airlines Lotusmiles invitational 2025 là 69,9 triệu đồng; ông Lê Việt Hùng CE 45 triệu đồng; Trưởng lão Chu Minh Sơn, Hội thánh Tin lành Việt Nam truyền giáo 30 triệu đồng; Trường Twins Brand 30 triệu đồng./.

Theo TTXVN