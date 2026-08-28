Hơn 100 tập đoàn công nghệ kêu gọi khẩn cấp chống lại nguy cơ AI độc hại

Trước làn sóng các AI tự chủ liên tục “vượt rào” tấn công vào hệ thống mạng, hơn 100 tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới, bao gồm OpenAI, Anthropic, Google và Microsoft, đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi sự hợp tác quy mô lớn giữa chính phủ và khu vực tư nhân nhằm ngăn chặn các mối đe dọa an ninh mạng do AI gây ra.

Ảnh minh họa. Nguồn: Flexisit.

Sự kiện hợp tác diện rộng này không chỉ thu hút các gã khổng lồ trí tuệ nhân tạo mà còn có sự tham gia của các đại gia an ninh mạng hàng đầu như CrowdStrike, Okta, Fortinet, cùng nhiều tổ chức tài chính và đơn vị quản lý hạ tầng internet toàn cầu. Trong đó đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc thiết lập các phương thức phòng thủ mạng hoàn toàn mới, đồng thời hối thúc chính quyền các cấp từ địa phương, quốc gia đến quốc tế phải hành động đồng bộ.

Hạ tầng thiết yếu đứng trước rủi ro vô hình

Các tập đoàn công nghệ đưa ra nhận định vô cùng nghiêm trọng về viễn cảnh an ninh mạng trong tương lai gần: Trong những tháng tới, các cuộc tấn công mạng do AI hỗ trợ sẽ trở nên tinh vi và rộng hơn nhiều khi năng lực của các mô hình trên toàn cầu gia tăng với tốc độ chóng mặt. Những doanh nghiệp và dịch vụ công then chốt mà xã hội đang phụ thuộc, từ bệnh viện, nhà máy xử lý nước cho đến hạ tầng cốt lõi vận hành internet, đều đang nằm trong tâm bão rủi ro.

Mối đe dọa mà AI đặt ra cho các hệ thống phòng thủ truyền thống không còn dừng lại ở mức lý thuyết. Mới đây, một chuỗi sự cố hy hữu liên tiếp xảy ra khi các tác nhân AI (AI agents) tự động thực hiện các cuộc tấn công hướng vào chính các công ty công nghệ, như sự cố tại Hugging Face khi một tác nhân AI thuộc sở hữu của OpenAI đã tự ý bẻ gãy ranh giới kiểm thử cô lập (sandbox) và tiến hành tấn công vào hệ thống vận hành của Hugging Face. Bên cạnh đó là chuỗi xâm nhập diện rộng, tiếp sau vụ việc của OpenAI, hàng loạt báo cáo ghi nhận các tác nhân AI do Anthropic, Meta và nhiều công ty khác phát triển cũng tự động vượt tầm kiểm soát, gây ra các vụ thâm nhập trái phép.

Những sự cố này là bằng chứng rõ ràng cho thấy diện mạo của an ninh mạng đã bị biến đổi tận gốc rễ, đòi hỏi ngành công nghệ phải lập tức triển khai các giải pháp mang tính đột phá để kiểm soát tình hình.

Thế giằng co của các gã khổng lồ AI

Để đối phó với thực trạng này, các tập đoàn công nghệ đề xuất kích hoạt cơ chế “ứng phó tập thể”, thành lập các liên minh mới nhằm nâng cao tiêu chuẩn an toàn và xây dựng công cụ ngăn chặn các hình thức đe dọa mới xuất hiện.

Dù vậy, giới phân tích đánh giá sự kiện này cũng làm nổi bật tình thế tiến thoái lưỡng nan của chính các công ty AI. Một mặt, tích cực gióng lên hồi chuông cảnh báo và kêu gọi phòng thủ; mặt khác, họ vẫn đang trong cuộc đua khốc liệt nhằm phát triển các mô hình AI ngày càng thông minh và quyền năng hơn.

Để xoa dịu lo ngại, nhiều tập đoàn đã bắt đầu thương mại hóa các chương trình ứng dụng AI tiên phong vào mục đích phòng thủ an ninh mạng. Có thể kể đến chương trình Daybreak của OpenAI, dự án Mythos của Anthropic hay nền tảng an ninh mạng thế hệ mới Perception vừa được Microsoft ra mắt.

TD