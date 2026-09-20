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Hơn 100 đoàn viên ra quân làm vệ sinh môi trường “Ngày Chủ nhật xanh”

Nguyễn Linh
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(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, trong 2 ngày (19 và 20/9), Đoàn Thanh niên phường Hạc Thành đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ tham gia.

Hơn 100 đoàn viên ra quân làm vệ sinh môi trường “Ngày Chủ nhật xanh”

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2026, trong 2 ngày (19 và 20/9), Đoàn Thanh niên phường Hạc Thành đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội Phụ nữ tham gia.

Hơn 100 đoàn viên ra quân làm vệ sinh môi trường “Ngày Chủ nhật xanh”Đoàn Thanh niên phường Hạc Thành ra quân “Ngày chủ nhật xanh”.

Tại khu vực Hồ Thành và tuyến đường Đại lộ Đông - Tây, các lực lượng đã tiến hành thu gom rác thải, làm sạch các tuyến đường, khu vực công cộng; phát quang cây cỏ, chỉnh trang cảnh quan và trồng hoa tại một số khu vực phù hợp. Hoạt động được triển khai với tinh thần trách nhiệm, góp phần tạo diện mạo sạch, đẹp cho khu vực trung tâm đô thị.

Hơn 100 đoàn viên ra quân làm vệ sinh môi trường “Ngày Chủ nhật xanh”

Hoạt động thu hút hơn 100 đoàn viên, thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ tham gia.

Ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ phường Hạc Thành nhằm cụ thể hóa các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, góp phần xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Nguyễn Linh

Từ khóa:

#Ngày chủ nhật xanh #Vệ sinh môi trường #phường Hạc Thành #Quân #Đoàn viên thanh niên #Đoàn thanh niên #Chương trình #Thiếu nhi #Hưởng ứng #Bảo vệ môi trường

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