Hôm nay (25/11), không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng tới Thanh Hóa

Dự báo ngày và đêm 25/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hiện nay (25/11), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ở Bắc Bộ không mưa; vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo ngày và đêm 25/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc mạnh cấp 3-4, vùng ven biển mạnh cấp 4-5.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến không mưa, trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm. Vùng núi cao của Bắc Bộ đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ

Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 12-15 độ.

Trên biển: Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 4,0-6,0m.

Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau và khu vực Giữa Biển Đông gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Dự báo chi tiết Ngày và đêm 25/11

Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, riêng vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; nhiệt độ trung bình 16-18 độ, riêng vùng núi 14-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Bắc Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ; nhiệt độ trung bình 18-20 độ.

Ngày và đêm 26/11

Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, riêng vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ; nhiệt độ trung bình 16-18 độ, riêng vùng núi 14-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Bắc Trung Bộ: Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ; nhiệt độ trung bình 17-19 độ.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ngày và đêm 25/11 có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Khả năng tác động đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế - xã hội

Trời rét, có nơi rét đậm có khả năng ảnh hưởng đến gia súc, gia cầm; ảnh hưởng tới quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

NM