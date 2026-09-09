Hội Nông dân Thiệu Tiến chung sức vì môi trường xanh

Xác định bảo vệ môi trường (BVMT) là nhiệm vụ thường xuyên, Hội Nông dân (HND) xã Thiệu Tiến đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, gắn trách nhiệm của hội viên với xây dựng cảnh quan nông thôn và sản xuất nông nghiệp an toàn, bền vững.

Hội viên Hội Nông dân xã Thiệu Tiến thu gom rác thải trên đồng ruộng.

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, HND xã Thiệu Tiến chú trọng đưa nội dung BVMT vào các buổi sinh hoạt chi hội, hội nghị, tập huấn và các đợt tuyên truyền tại cơ sở. Nội dung tập trung vào giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu dân cư; hạn chế rác thải nhựa; thu gom, phân loại và xử lý rác đúng quy định; không vứt bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, kênh mương; sử dụng tiết kiệm nguồn nước và vật tư nông nghiệp. Thông qua tuyên truyền, cán bộ, hội viên từng bước nâng cao ý thức, chủ động thực hiện những việc làm cụ thể ngay trong gia đình và khu dân cư.

Cùng với tuyên truyền, các chi hội vận động hội viên thường xuyên tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn. Những phần việc như phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, vệ sinh các tuyến đường và khu vực công cộng được lồng ghép với các phong trào, hoạt động của hội. Hội viên cũng được vận động xây dựng nếp sống sạch từ nhà ra ngõ, giữ gìn khuôn viên gia đình, hạn chế tình trạng tập kết và đổ rác không đúng nơi quy định.

Đặc biệt, với đặc thù địa phương có nhiều hội viên trực tiếp sản xuất nông nghiệp, HND xã xác định BVMT đồng ruộng là một trong những nội dung cần được thực hiện thường xuyên. Hội đã ra mắt tổ “Nông dân thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo đúng quy định”, đồng thời phát động 23 chi hội nông dân ra quân vệ sinh đồng ruộng. Sau lễ phát động, hầu hết các chi hội đã chủ động triển khai, huy động hội viên thu gom vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và các loại rác thải phát sinh trong quá trình sản xuất.

Không chỉ xử lý rác thải sau sản xuất, HND xã còn định hướng hội viên đổi mới tư duy, phương pháp canh tác nhằm giảm tác động đến môi trường. Một trong những hoạt động được triển khai là phối hợp với Ban Công tác HND tỉnh Thanh Hóa và Ban Quản lý Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với môi trường” tổ chức tập huấn cho cán bộ, hội viên trên địa bàn. Qua đó, người dân từng bước tiếp cận phương thức sản xuất theo hướng “giảm chi phí - tăng hiệu quả - BVMT”, đồng thời trở thành những hạt nhân lan tỏa cách làm thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

Song song với các hoạt động trên, HND xã phát huy vai trò của cán bộ, hội viên trong tham gia xây dựng các tuyến đường, khu dân cư xanh - sạch- đẹp. Các chi hội chủ động lựa chọn những phần việc phù hợp với điều kiện thực tế, gắn BVMT với phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi và XDNTM. Việc chăm sóc cây xanh, giữ gìn đường giao thông, khu vực công cộng, vận động hộ gia đình bố trí nơi thu gom rác phù hợp... được thực hiện từ những việc nhỏ, qua đó tạo chuyển biến về cảnh quan và ý thức cộng đồng.

Hội cũng chú trọng phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên nòng cốt. Thông qua các chi hội, những cách làm hiệu quả trong giữ gìn vệ sinh môi trường, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần hay sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý được tuyên truyền, chia sẻ để hội viên tham khảo, áp dụng. Từ đó, BVMT dần trở thành một phần trong nếp sống và hoạt động sản xuất của mỗi gia đình hội viên.

Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch HND xã Thiệu Tiến, cho biết: “Thời gian tới, hội tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật và vận động hội viên áp dụng các phương thức sản xuất thân thiện với môi trường. Đồng thời, phát huy vai trò của các chi hội, hội viên trong xây dựng cảnh quan nông thôn xanh, sạch, đẹp, góp phần đưa BVMT trở thành việc làm thường xuyên của mỗi hội viên nông dân”.

Bài và ảnh: Trần Hằng