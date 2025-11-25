Hội nghị tri ân khách hàng Công ty Điện lực Thanh Hóa năm 2025

Ngày 25/11, Công ty Điện lực Thanh Hóa tổ chức hội nghị tri ân khách hàng năm 2025. Hội nghị là dịp quan trọng để Công ty Điện lực Thanh Hóa gặp gỡ, tri ân sự quan tâm, đồng hành và phối hợp của chính quyền địa phương, các đối tác, khách hàng. Đây cũng là cơ hội để ngành điện lắng nghe, tiếp thu những ý kiến tâm huyết từ khách hàng, từ đó, tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và hộ gia đình sử dụng điện.

Toàn cảnh Hội nghị tri ân khách hàng năm 2025 Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; đại diện lãnh đạo sở, ngành có liên quan và các khách hàng lớn của công ty đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ông Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Với phương châm hành động “An toàn - Hiệu quả - Hướng tới khách hàng là trung tâm”, trong bối cảnh hoạt động sản xuất - kinh doanh chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai, bão lũ và nhu cầu phụ tải tăng cao, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện; công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng và cung ứng điện, bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Đến thời điểm hiện tại, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra với tổng sản lượng điện thương phẩm ước đạt 8.871,6 triệu kWh, tăng trưởng 14,13% so với cùng kỳ năm 2024; doanh thu đạt hơn 19.521 tỷ đồng, tăng trưởng trên 31% so với cùng kỳ, tỷ lệ tổn thất điện năng 3,3%.

Chung tay bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển bền vững, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm và phối hợp của tất cả các khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), đặc biệt là trong những khung giờ cao điểm.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương phát biểu tại hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phát biểu tại hội nghị.

Bước sang năm 2026, dự kiến phụ tải điện tỉnh Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng ở mức cao, trên 10%, đặc biệt tập trung ở các khu kinh tế, khu công nghiệp và các vùng đô thị phát triển, Công ty Điện lực Thanh Hóa quyết tâm huy động tối đa mọi nguồn lực, chủ động các phương án kỹ thuật - vận hành để bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục cho sản xuất và sinh hoạt.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố, công ty mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của khách hàng trong việc sử dụng điện tiết kiệm, tham gia điều chỉnh phụ tải (DR)...nhằm góp phần vận hành hệ thống điện hiệu quả, ổn định.

Ông Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trao giấy khen cho các đơn vị sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Công ty Điện lực Thanh Hóa vinh danh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Nhân dịp này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã vinh danh các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Thanh Hóa thường xuyên sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Những ý kiến đáng chú ý tại Hội nghị tri ân khách hàng năm 2025 Công ty Điện lực Thanh Hóa

“Đặt khách hàng vào vị trí trung tâm trong mọi quyết định và hoạt động của doanh nghiệp”

Với sự chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), luôn bám sát thực hiện phương châm “đặt khách hàng vào vị trí trung tâm trong mọi quyết định và hoạt động của doanh nghiệp”; được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ của quý khách hàng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Công ty Điện lực Thanh Hóa là một trong những đơn vị dẫn đầu của EVNNPC về khối lượng và hiệu quả trong công tác quản lý vận hành, chăm sóc khách hàng và sự phối hợp với chính quyền địa phương trong các hoạt động.

EVNNPC đã, đang và sẽ luôn coi Thanh Hóa là địa bàn trọng điểm chiến lược và đánh giá cao sự cố gắng rất lớn của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm năng động, thịnh vượng của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu của các khách hàng sử dụng điện

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Thanh Hóa.

Trong năm qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục cho các hoạt động chính trị - xã hội trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu của các khách hàng sử dụng điện; đặc biệt đã tích cực, khẩn trương cấp điện trở lại, khác phục hậu quả do cơn bão số 10, 11, 12 gây ra cho người dân trên địa bàn tỉnh, đặc là các xã, phường: Yên Nhân, Bát Mọt, Thạch Thành, Nông Cống, Tĩnh Gia.

Công ty đã thực hiện tốt việc giải quyết nhu cầu cấp điện cho khách hàng, thể hiện bằng việc rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng với thủ tục công khai, minh bạch, đơn giản, thuận lợi, đúng quy định của Nhà nước và ngành.

Tỉnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh về phát triển công nghiệp, hiện đại hóa, nhiều dự án đưa vào hoạt động và nhiều lĩnh vực đang được nhà đầu tư quan tâm dẫn đến nhu cầu về sử dụng điện sẽ tăng cao. Vì vậy hệ thống điện phải đi trước một bước để bảo đảm cung cấp điện liên tục, ổn định, đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và đời sống sinh hoạt của Nhân dân.

Giải pháp thiết thực, góp phần giảm tải cho lưới điện quốc gia

Đại diện Chi nhánh Tổng công ty May 10, Công ty Cổ phần May xí nghiệp Bỉm Sơn.

Trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng tăng, cùng với định hướng phát triển xanh và cam kết giảm phát thải của Chính phủ, việc đầu tư điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu là một bước đi phù hợp, vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường. Chúng tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới Công ty Điện lực Thanh Hóa đã hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật, quy trình thông báo, đấu nối và theo dõi sản lượng, giúp hệ thống được đưa vào sử dụng đúng quy định, an toàn và hiệu quả.

Chúng tôi tin rằng, phát triển điện mặt trời mái nhà không chỉ là giải pháp tiết kiệm chi phí, mà còn là hướng đi tất yếu để doanh nghiệp Việt Nam chuyển mình theo hướng xanh - sạch - bền vững.

Với sự đồng hành của ngành điện và sự chủ động của doanh nghiệp, mô hình điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu chắc chắn sẽ được nhân rộng, góp phần xây dựng Thanh Hóa trở thành điểm sáng về năng lượng tái tạo và sản xuất xanh của khu vực Bắc Trung Bộ.

Nguyễn Lương - Hùng Mạnh