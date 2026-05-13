Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam

Tối 12/5, tại Hà Nội, Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 và Hội nghị Khoa học, Triển lãm Răng Hàm Mặt quốc tế Hà Nội lần thứ 2 (APDC - HAIDEC 2026) đã chính thức khai mạc.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Hội nghị do Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Nha khoa châu Á – Thái Bình Dương (APDF), Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội và Liên đoàn Nha khoa Thế giới (FDI) tổ chức.

Đây là lần đầu tiên Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương được tổ chức tại Việt Nam, thu hút hơn 4.000 đại biểu là các chuyên gia, nhà khoa học, bác sỹ nha khoa trong nước và quốc tế.

Hội nghị và Triển lãm diễn ra từ ngày 12 đến 14/5/2026, tại Trung tâm Hội nghị VinPalace, Đông Anh, Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; đại diện Liên đoàn Nha khoa Thế giới, Liên đoàn Nha khoa châu Á – Thái Bình Dương; các Hội Nha khoa quốc gia và vùng lãnh thổ cùng các giáo sư, chuyên gia, nhà khoa học trong nước và quốc tế tham dự lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho rằng, việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 47 và Hội nghị khoa học, Triển lãm Răng Hàm Mặt quốc tế Hà Nội lần thứ 2 là niềm vinh dự lớn đối với ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam; đồng thời thể hiện sự ghi nhận và tin tưởng của cộng đồng nha khoa khu vực và quốc tế đối với năng lực chuyên môn, khả năng hội nhập và vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe răng miệng.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đánh giá cao vai trò của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam trong việc tập hợp đội ngũ chuyên gia, trí thức, thầy thuốc và hội viên trên cả nước; tích cực tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật, hợp tác quốc tế và triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng.

Đặc biệt, việc Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đăng cai, phối hợp với Liên đoàn Nha khoa Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức hội nghị lần này tiếp tục khẳng định uy tín, năng lực tổ chức và vị thế ngày càng cao của ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.

“Hội nghị là diễn đàn khoa học quốc tế có ý nghĩa quan trọng, tạo cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và bác sỹ cùng trao đổi học thuật, cập nhật tiến bộ khoa học - công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng hợp tác quốc tế và thúc đẩy nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân,” Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, những năm qua, Đảng, Nhà nước và Bộ Y tế luôn quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó sức khỏe răng miệng là một bộ phận quan trọng, gắn bó mật thiết với sức khỏe toàn thân và chất lượng cuộc sống của người dân.

Các bệnh lý răng miệng phổ biến như sâu răng, bệnh quanh răng, mất răng, chấn thương hàm mặt hay ung thư vùng miệng không chỉ ảnh hưởng đến chức năng ăn nhai, phát âm, thẩm mỹ mà còn tác động đến học tập, lao động, giao tiếp xã hội và sự phát triển toàn diện của mỗi cá nhân.

Ngành Y tế xác định công tác chăm sóc sức khỏe răng miệng cần tiếp tục được triển khai theo hướng: lấy dự phòng làm nền tảng; chăm sóc ban đầu làm trọng tâm; điều trị chuyên sâu làm mũi nhọn; bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ Răng Hàm Mặt an toàn, chất lượng, hiệu quả và công bằng.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị thời gian tới, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, các bệnh viện, trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị chuyên ngành tiếp tục quan tâm triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Hội tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dự phòng bệnh răng miệng, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe răng miệng học đường, chăm sóc răng miệng cho người cao tuổi và các nhóm yếu thế, dễ bị tổn thương trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Răng Hàm Mặt; tăng cường đào tạo liên tục, cập nhật kỹ thuật tiên tiến, chuẩn hóa quy trình chuyên môn, kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh; đồng thời thúc đẩy nghiên cứu khoa học, điều tra dịch tễ học răng miệng; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và nha khoa kỹ thuật số trong khám, chữa bệnh và đào tạo.

Hội chú trọng tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và phát triển chuyên môn; chủ động hội nhập sâu rộng với nha khoa khu vực và thế giới.

Hội tiếp tục phát huy vai trò của Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam trong tư vấn chính sách, kết nối chuyên gia, đồng hành cùng Bộ Y tế và các địa phương triển khai hiệu quả các chương trình chăm sóc sức khỏe răng miệng cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Trần Cao Bính, Chủ tịch Liên đoàn Nha khoa châu Á - Thái Bình Dương, Chủ tịch Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội nhấn mạnh: Hội nghị là dấu mốc quan trọng thể hiện sự hội nhập sâu rộng, vai trò tích cực của ngành Răng Hàm Mặt Việt Nam trong cộng đồng Răng Hàm Mặt khu vực và thế giới.

Với chủ đề “Ứng dụng tiến bộ khoa học vào thực hành Nha khoa”, hội nghị là cơ hội để các đại biểu trao đổi, cập nhật xu hướng mới, kết nối các thành tựu khoa học hiện đại với thực hành lâm sàng hàng ngày, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe răng miệng cho người dân.

Đây cũng là diễn đang quan trọng để các nhà khoa học, chuyên gia, bác sỹ lâm sàng trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác nghiên cứu...

Chương trình khoa học của hội nghị gồm các nội dung chính: Tiền hội nghị với 3 báo cáo chuyên sâu về cấy ghép nha khoa, nắn chỉnh răng và phục hình thẩm mỹ; chương trình khoa học chính thức với gần 80 báo cáo chuyên đề, nghiên cứu khoa học và cập nhật lâm sàng do hơn 60 chuyên gia đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trình bày; diễn đàn khoa học E-Poster giới thiệu 18 nghiên cứu của đội ngũ bác sỹ Răng Hàm Mặt từ nhiều quốc gia.

Trong khuôn khổ hội nghị còn có Triển lãm Nha khoa quốc tế với gần 400 gian hàng của các tập đoàn, doanh nghiệp đa quốc gia, giới thiệu thiết bị, công nghệ và vật liệu nha khoa.

Trước đó, các phiên họp nghị sự của Liên đoàn Nha khoa châu Á – Thái Bình Dương được tổ chức từ ngày 8 đến 11/5.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trên toàn cầu có khoảng 3,5 tỷ người đang sống chung với các bệnh răng miệng. Điều này khiến bệnh răng miệng trở thành nhóm bệnh không lây nhiễm phổ biến nhất hiện nay.

Tại Việt Nam, hơn 90% người dân từng mắc các bệnh lý răng miệng ở các mức độ khác nhau.

Nhiều năm qua, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam đã phối hợp các đơn vị triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Sức khỏe răng miệng thế giới, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng bệnh răng miệng.

Các hoạt động này đã được cộng đồng nha khoa quốc tế ghi nhận như một mô hình hiệu quả, mang ý nghĩa xã hội sâu rộng.

Năm 2026, Hội Răng Hàm Mặt Việt Nam phát động tháng khám, tư vấn và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho cộng đồng, đã có hơn 50 cơ sở răng hàm mặt công lập và tư nhân đăng ký hưởng ứng chương trình, sẽ khám cho hơn 47.000 trẻ em và người dân trên toàn quốc./.

Theo TTXVN