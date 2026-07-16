Hội LHPN phường Hàm Rồng ra mắt 21 mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”

Sáng 16/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hàm Rồng ra mắt 21 mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp” tại 21 chi hội phụ nữ tổ dân phố.

Lãnh đạo phường Hàm Rồng và Hội LHPN phường trao tặng thùng đựng rác cho các chi hội.

Mỗi mô hình có 5 thành viên được phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện các tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch, 3 an”; duy trì vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc cây xanh, không xả rác bừa bãi, giữ gìn cảnh quan, không lấn chiếm lòng, lề đường; đồng thời triển khai các mô hình như “Cột điện nở hoa”, “Đường tranh bích họa”, “Cột cờ thẳng tắp”, “Đường điện chiếu sáng”...

Thông qua các mô hình, Hội LHPN phường hướng tới xây dựng môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn - văn minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Hàm Rồng trách nhiệm, văn minh, hiện đại.

Chi hội phụ nữ phố Bà Triệu đặt thùng đựng rác tại tuyến đường Bà Triệu.

Nhân dịp này, Hội LHPN phường đã trao tặng thùng đựng rác cho đại diện 21 mô hình và lắp đặt thùng rác công cộng trên tuyến đường Bà Triệu 1.

Lê Hà