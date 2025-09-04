Hồi hộp chờ “Trăng máu” trong đêm nguyệt thực toàn phần

Những người yêu thiên văn trên khắp châu Á, một phần châu Âu và châu Phi sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng “Trăng máu” vào rạng sáng 8/9 (theo giờ Việt Nam), khi nguyệt thực toàn phần xảy ra và biến Mặt Trăng thành một khối cầu đỏ rực, huyền bí.

Trong quá trình nguyệt thực toàn phần (như hình ảnh trong ảnh được chụp vào năm 2022 tại Bồ Đào Nha), ánh sáng bị khúc xạ qua bầu khí quyển của Trái Đất, tạo ra ánh sáng rực rỡ trên bề mặt Mặt Trăng. (Nguồn: National Geographic)

Nguyệt thực toàn phần diễn ra khi Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng nằm thẳng hàng, bóng của Trái Đất phủ trọn vệ tinh tự nhiên này. Ánh sáng duy nhất chạm đến Mặt Trăng lúc đó là những tia Mặt Trời đi vòng qua khí quyển Trái Đất, bị tán xạ và phản chiếu, khiến Mặt Trăng khoác lên mình sắc đỏ kỳ ảo.

Nhà vật lý thiên văn Ryan Milligan thuộc Đại học Queen’s Belfast (Bắc Ireland) giải thích: “Các bước sóng ánh sáng xanh ngắn hơn và dễ bị tán xạ trong khí quyển Trái Đất, trong khi ánh sáng đỏ xuyên qua nhiều hơn, tạo nên sắc máu đặc trưng của nguyệt thực.”

Nguyệt thực toàn phần sẽ kéo dài từ 17h30 giờ GMT đến 18h52 giờ GMT ngày 7/9 (tức 1h30 đến gần 3h00 sáng 8/9 theo giờ Việt Nam).

Người dân ở Ấn Độ, Trung Quốc và nhiều nước châu Á sẽ có cơ hội ngắm trọn vẹn hiện tượng hiếm hoi này. Phía Tây châu Phi và Tây Australia cũng nằm trong vùng quan sát thuận lợi.

Tại châu Âu và phần còn lại của châu Phi, người quan sát chỉ có thể thấy một phần nguyệt thực khi Mặt Trăng vừa mọc vào buổi tối. Riêng châu Mỹ sẽ bỏ lỡ hoàn toàn sự kiện lần này.

Khác với nhật thực, vốn cần kính lọc chuyên dụng để tránh hại mắt, nguyệt thực có thể được quan sát bằng mắt thường nếu thời tiết quang đãng./.

Theo TTXVN