Hội đồng nhân dân xã có quyền giải thể, đổi tên thôn, tổ dân phố

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 quy định, Hội đồng nhân dân xã có quyền giải thể, đổi tên thôn. Còn Hội đồng nhân dân phường có quyền giải thể, đổi tên tổ dân phố.

Cụ thể: điểm d khoản 2 Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân xã trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và xây dựng chính quyền:

d) Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên thôn theo quy định của pháp luật; quyết định cụ thể số lượng người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của chính quyền địa phương cấp tỉnh;

Tại khoản 3 Điều 24 Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025 có quy định như sau:

Hội đồng nhân dân phường thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại khoản 1, các điểm a, b, c, đ, e, g khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 21 của Luật này và các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể, đặt tên, đổi tên tổ dân phố; quyết định cụ thể số lượng người hoạt động không chuyên trách hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của chính quyền địa phương cấp tỉnh.

