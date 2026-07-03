Học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam và Đại hội Công đoàn Việt Nam

Sáng 3/7, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Các đại biểu dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tại điểm cầu Thanh Hóa có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, LĐLĐ tỉnh cùng toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách trong tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI; các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và những điểm mới của Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Bên cạnh đó, các đại biểu được quán triệt những nội dung quan trọng trong bài phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và các nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa nghị quyết vào thực tiễn hoạt động của hệ thống công đoàn.

Thông qua hội nghị, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được cập nhật, thống nhất những nội dung trọng tâm của các nghị quyết, tạo cơ sở để cụ thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác của từng địa phương, đơn vị.

Ngay sau hội nghị, các cấp công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị, góp phần đưa các nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Thanh Huê