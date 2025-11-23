Hoàn thiện hạ tầng thoát nước ở phường Sầm Sơn

Phường Sầm Sơn - trung tâm du lịch và đô thị ven biển đã và đang phải đối mặt với những áp lực ngày càng lớn về tiêu thoát nước, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh. Nước mặt chủ yếu thoát theo hướng từ Tây Bắc sang Đông Nam, từ nội thị ra biển Sầm Sơn và từ các khu vực cao xuống các trục tiêu chính. Địa hình phường có cao độ trung bình khoảng 2,5 - 3,2m, nơi cao nhất đạt khoảng 4,5m (khu vực đồi Trường Lệ), nơi thấp nhất khoảng 1,5m (một số khu vực ven sông Đơ), đều có hướng dốc về phía biển, sông Đơ và sông Mã.

Thi công dự án xây dựng tuyến đường Tây Sầm Sơn 5 (đoạn từ Đại lộ Nam sông Mã đến Quốc lộ 47).

Hiện nay, cơ bản các vùng tiêu và lưu vực thuộc vùng tiêu đã có hệ thống kênh, mương, cống thoát nước kết nối với các trục tiêu chính đảm bảo được việc thoát nước. Hệ thống thoát nước tại khu vực này là hệ thống thoát nước chung cho cả nước mưa và nước thải. Cống thoát nước chủ yếu tập trung khu vực trung tâm, dọc một số trục chính ở khu trung tâm. Tuy nhiên, tại khu vực phía Bắc phường (thuộc địa bàn phường Quảng Tiến, Quảng Cư cũ), cốt nền do dân tự xây dựng thấp, hệ thống thoát nước chưa được đầu tư xây dựng, trước kia nước tự chảy tràn trong đường ngõ và đổ ra khu vực đồng ruộng. Tuy nhiên, diện tích đồng ruộng hiện đã dần chuyển đổi thành đất xây dựng đô thị, do vậy không còn chỗ chứa nước mưa nên xảy ra hiện tượng ngập úng khi có mưa lớn kết hợp mực nước Cửa Hới lên cao.

Đánh giá về hiện trạng hạ tầng thoát nước, UBND phường Sầm Sơn cho biết, hệ thống thoát nước mưa trên địa bàn phường Sầm Sơn bao gồm các tuyến cống ngầm bê tông cốt thép và mương hở. Khu vực trung tâm (đường Lê Lợi, đường Hồ Xuân Hương) sử dụng cống D800 - D1200 thoát trực tiếp ra biển. Khu vực phía Tây Bắc (đường Nguyễn Du, đường Bà Triệu) sử dụng cống D600 - D800 thoát ra kênh. Một số tuyến phố nhỏ và khu dân cư cũ vẫn sử dụng mương hở và cống nhỏ D400 - D500 thoát ra ao, hồ, sông Đơ và sông Mã. Hệ thống thoát nước của một số tuyến trục đường chính đô thị chưa được đầu tư hoặc đầu tư nhưng chưa được đồng bộ dẫn đến việc thoát nước còn gặp hạn chế, nhất là khi gặp mưa lớn kéo dài.

Theo thống kê của UBND phường Sầm Sơn, trên địa bàn còn một số điểm ngập lụt cục bộ, như tại khu vực chợ Cột Đỏ, phạm vi ngập dài khoảng 150m, độ sâu 0,4m, thời gian ngập 2 - 3 giờ khi có trời mưa to. Nút giao đường Trần Hưng Đạo - Lê Thánh Tông cũng dễ bị ngập với độ dài khoảng 100m, thời gian ngập 1 - 2 giờ. Ngoài ra, một số mặt bằng khu dân cư, tái định cư còn bị tình trạng ngập cục bộ do hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa được đầu tư đồng bộ. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ngập là do tuyến cống đường kính nhỏ, xuống cấp, không đáp ứng được lưu lượng thoát nước khi mưa lớn; một số hạng mục công trình chưa được đầu tư đồng bộ; hệ thống hố thu, hố ga ở nhiều vị trí bị bùn đất, rác thải che lấp, làm giảm khả năng tiêu thoát nước.

Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn phường đã được đầu tư 2 dự án lớn về xử lý nước thải, trong đó đáng chú ý là dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thu gom nước thải, nước mưa khu vực phía Tây đường Hồ Xuân Hương. Dự án gồm 8 trạm bơm (C1, C2, C3, Hồng Thắng, Đồng Xuân, Sơn Thắng, Trung Sơn, Nam sông Mã) và mạng lưới tuyến ống HDPE các loại đường kính D225–D630. Hệ thống đã cơ bản hoàn thành, chờ đấu nối với nhà máy xử lý nước thải tập trung tại phường Quảng Châu (cũ). Bên cạnh đó, trong quá trình đầu tư các mặt bằng quy hoạch và hạ tầng giao thông kết nối, địa phương đã tích hợp hệ thống thoát nước mưa, nước thải đồng bộ với quy hoạch đô thị đã được phê duyệt.

Để giải quyết “bài toán” thoát nước, tháng 9/2025, UBND phường Sầm Sơn đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc khắc phục hệ thống thoát nước trên địa bàn. Phường chỉ đạo các đơn vị tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống cống, mương, hố ga, bổ sung hố thu, cửa thu nước tại các điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt; xây dựng và triển khai quy trình ứng trực mưa bão (vớt rác, mở nắp, bơm tạm); đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân không xả rác xuống cống, mương, hố ga. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức phong trào “Ngày chủ nhật xanh” gắn với hoạt động nạo vét, dọn vệ sinh hệ thống thoát nước ở khu dân cư. Địa phương đã có kế hoạch trong năm 2026 sẽ khởi công dự án xây dựng tuyến cống D1200 từ khu vực chợ Cột Đỏ ra sông Đơ, mở thêm các cống tại chợ Cột Đỏ; xây dựng trạm bơm hỗ trợ tiêu thoát nước khi mưa lớn. Rà soát, hoàn thiện hệ thống thu gom riêng nước mưa và nước thải tại các khu đô thị, khu dân cư mới. Đồng thời, đề xuất các ngành, đơn vị liên quan sớm triển khai hoàn thiện nhà máy xử lý nước thải tập trung phường Quảng Châu (cũ) để bảo đảm đồng bộ hạ tầng thoát nước mưa, nước thải.

Các giải pháp trước mắt và lâu dài được đưa ra nhằm khắc phục, giảm thiểu ngập lụt cục bộ, bảo đảm khả năng tiêu thoát nước, nâng cao chất lượng môi trường, ổn định đời sống dân cư, hướng đến mục tiêu giảm tối thiểu 80% các điểm ngập trên địa bàn vào trước mùa mưa năm 2026. Đây là yêu cầu cấp bách để đảm bảo phát triển đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ hình ảnh một đô thị du lịch xanh, sạch, an toàn bên bờ biển miền Trung.

Bài và ảnh: Việt Hương