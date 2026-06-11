Hoàn thành buổi thi môn Toán tốt nghiệp THPT: 99,06% thí sinh dự thi

Chiều 11/6, tỉ lệ thí sinh dự thi môn Toán đạt 99,06%, có 1 thí sinh vi phạm quy chế bị đình chỉ thi do sử dụng điện thoại.

Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa chỉ đạo công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Lam Kinh.

Chiều 11/6, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tiếp tục đi kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT Lam Kinh (xã Lam Sơn), Trường THPT Cầm Bá Thước (xã Thường Xuân) và Trường THPT Lê Lai (xã Kiên Thọ).

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Đỗ Đức Quế, Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao các địa phương đã tích cực, chủ động vào cuộc cùng ngành giáo dục, các đơn vị chức năng đảm bảo các điều kiện tổ chức kỳ thi.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Cầm Bá Thước.

Giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa đề nghị cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ tại các điểm thi tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, tuân thủ nghiêm quy chế; chủ động xử lý kịp thời, đúng quy định các tình huống phát sinh thuộc thẩm quyền.

Đặc biệt, cán bộ, giáo viên cần quán triệt, nhắc nhở, giám sát chặt chẽ; không để xảy ra tình trạng thí sinh vi phạm quy chế thi.

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các điểm thi sau khi kết thúc ngày thi đầu tiên cần đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức buổi thi thứ ba an toàn, đúng quy chế; đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết để có phương án hỗ trợ thí sinh khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đoàn công tác kiểm tra thi tại điểm thi Trường THPT Lam Kinh.

Trong ngày thi đầu tiên, tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Thanh Hóa, tỉ lệ thí sinh dự thi môn thi Ngữ văn đạt 99,11%; không có thí sinh vi phạm quy chế thi. Buổi chiều, tỉ lệ thí sinh dự thi môn Toán đạt 99,06%.

Sáng mai (12/6), thí sinh làm bài thi tự chọn gồm 2 môn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, thời gian làm bài mỗi môn 50 phút.

Cẩm Tú – Quốc An