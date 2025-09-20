Hoà kịch tính Hải Phòng, Đông Á Thanh Hóa thoát vị trí bét bảng V.League 2025/2026

Bị dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một, nhưng bằng tinh thần kiên cường, thầy trò HLV Choi Won Kwon đã thi đấu đầy quả cảm để gỡ hòa 2-2, qua đó giữ lại 1 điểm quý giá và tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Đông Á Thanh Hoá gặp khó khi trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải chấn thương ngay ở những phút đầu tiên.

Bước vào trận đấu, Thanh Hoá chịu tổn thất lớn khi trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải sớm rời sân ở phút thứ 5 vì chấn thương. Sự thiếu vắng “lá chắn thép” này khiến hàng thủ đội chủ nhà mất đi sự chắc chắn cần thiết.

Hải Phòng nhanh chóng tận dụng cơ hội. Phút 27, Antonio - cựu cầu thủ của Thanh Hoá - tung cú sút chìm hiểm hóc mở tỷ số. Đến phút 42, Mạnh Dũng dứt điểm quyết đoán trong một tình huống phản công, nhân đôi cách biệt cho đội khách. Chỉ với 2 pha dứt điểm trúng đích, Hải Phòng đã có 2 bàn thắng, trong khi Thanh Hoá dù cầm nhiều bóng hơn nhưng vẫn chưa thể tận dụng cơ hội.

Antonio ăn mừng bàn thắng mở tỉ số vào lưới đội bóng cũ.

Không bỏ cuộc, bước sang hiệp hai, Thanh Hoá dồn toàn lực tấn công. Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 51, khi Ngọc Mỹ căng ngang để Lê Văn Thuận băng vào dứt điểm rút ngắn tỷ số.

Sự hưng phấn sau bàn thắng giúp đội bóng xứ Thanh càng chơi càng tự tin. Hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra, và đến phút 77, từ quả phạt góc của Văn Thuận, trung vệ Mbodji bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 trong tiếng reo hò vang dội của hàng nghìn khán giả có mặt trên khán đài.

Văn Thuận (phải) ghi bàn rút ngắn tỉ số quan trọng.

Mamadou Mbodj ăn mừng đầy cảm xúc sau khi ghi bàn gỡ hoà.

Những phút cuối, Thanh Hoá tiếp tục duy trì thế trận lấn lướt. Trùm Tỉnh và Rimario liên tục khuấy đảo hàng thủ Hải Phòng, song sự nóng vội trong các pha dứt điểm khiến đội chủ nhà không thể ghi thêm bàn. Hải Phòng ở chiều ngược lại gần như chỉ biết co cụm phòng ngự để bảo toàn 1 điểm.

Kết quả hòa 2-2 phản ánh đúng cục diện trận đấu: Hải Phòng tận dụng cơ hội cực tốt, còn Thanh Hoá thể hiện tinh thần quật cường cùng quyết tâm bứt phá.

Với 2 điểm sau 4 vòng, Đông Á Thanh Hoá đã tạm thời thoát khỏi vị trí bét bảng. Ở trận đấu tiếp theo, HLV Choi Won-kwon và các học trò sẽ hành quân đến sân Hàng Đẫy gặp CLB Hà Nội vào ngày 26/9.

Hoàng Sơn