HLV U20 Việt Nam nguy cơ mất việc; Ronaldo vắng bóng trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2026

Bộ Quốc phòng chính thức tiếp nhận quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình từ 1/10/2026; Tiến Minh thắng chóng vánh ngày ra quân Vietnam Open 2026, Thùy Linh sẵn sàng chinh phục thử thách sân nhà; Mbappe lập kỷ lục, Real Madrid đánh bại Inter Milan 2-1 tại Champions League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (9/9).

Bộ Quốc phòng tiếp nhận quản lý Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 264/NQ-CP ngày 7/9/2026, quyết định chuyển giao nguyên trạng Khu Liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình về Bộ Quốc phòng quản lý từ ngày 1/10/2026, đồng thời bàn giao một phần diện tích cho UBND TP Hà Nội quản lý.

Sân vận động quốc gia Mỹ Đình nằm trong các hạng mục bàn giao cho Bộ Quốc phòng quản lý từ 1/10/2026.

Theo phương án, Bộ Quốc phòng sẽ tiếp nhận 15 hạng mục trọng điểm gồm sân vận động Mỹ Đình, cung thể thao dưới nước, khu đua xe đạp lòng chảo, các sân tập và học viện đào tạo golf.

Trong khi đó, Hà Nội quản lý khu khách sạn dịch vụ, trung tâm báo chí, khu quần vợt cùng hệ thống công viên cây xanh. Việc chuyển giao này nhằm khắc phục những vướng mắc kéo dài sau 25 năm hoạt động, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành, khai thác tài sản công mà không làm gián đoạn các hoạt động thể thao quốc gia.

HLV Yutaka Ikeuchi đối diện nguy cơ mất việc sau thất bại của U20 Việt Nam

Sau chuỗi trận toàn thua trước Triều Tiên, Palestine và Iran tại vòng loại U20 châu Á 2027, khiến đội nhà bét bảng và phải xuống hạng, HLV Yutaka Ikeuchi nhiều khả năng sẽ thôi dẫn dắt U20 Việt Nam.

HLV Yutaka Ikeuchi có thể mất việc sau thất bại của đội tuyển U20 Việt Nam. Ảnh: VFF

Chiến lược gia người Nhật Bản đang chịu áp lực lớn và VFF đang cân nhắc dừng nhiệm vụ của ông do lối chơi mờ nhạt. Dù vậy, ông có thể được phân công lại vị trí cố vấn Giám đốc kỹ thuật.

Từ thực tế này, giới chuyên môn cho rằng VFF cần ưu tiên lựa chọn những nhà cầm quân thực sự am hiểu bóng đá nội để dẫn dắt các đội tuyển trẻ trong giai đoạn tiếp theo.

Tiến Minh thắng chóng vánh ngày ra quân Vietnam Open 2026, Thùy Linh sẵn sàng chinh phục thử thách sân nhà

Ở tuổi 43, tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh chỉ mất 26 phút để đánh bại đàn em Nguyễn Hoàng Thái Sơn với tỷ số 2-0 (21-12, 21-6) ở vòng loại Vietnam Open 2026, chính thức giành vé vào vòng chính chạm trán Zhe Ying Wu (Đài Loan). Sự xuất hiện phút chót tiếp tục chứng minh bản lĩnh của tượng đài cầu lông Việt Nam.

Ở tuổi 43, Nguyễn Tiến Minh vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội người đàn em. Ảnh: VBF

Trong khi đó, tay vợt nữ số một Việt Nam Nguyễn Thùy Linh (hạng 32 thế giới) đang tích cực chuẩn bị cho trận đấu mở màn nội dung đơn nữ gặp lại đối thủ Xu Wen Jing (Trung Quốc).

Trở lại giải đấu sân nhà nơi cô từng 3 lần vô địch liên tiếp, Thùy Linh quyết tâm vượt qua áp lực phong độ để tiến sâu.

Haaland lập cú đúp, Man City hạ Porto 2-0 ngày ra quân Champions League

Man City khởi đầu Champions League suôn sẻ bằng chiến thắng 2-0 ngay trên sân Porto.

Haaland ghi bàn mở tỷ số. Ảnh: MCFC

Dù gặp nhiều áp lực trong hiệp 1, đoàn quân của HLV Enzo Maresca vẫn khuất phục chủ nhà nhờ sự tỏa sáng của Erling Haaland. Tiền đạo Na Uy mở tỷ số từ đường kiến tạo của tân binh Enzo Fernandez đầu hiệp 2, trước khi đệm bóng cận thành ở phút bù giờ để ấn định chiến thắng.

Cú đúp này đưa Haaland vươn lên vị trí thứ ba trong lịch sử ghi bàn cho Man City với 167 pha lập công. Khởi đầu hoàn hảo này giúp “The Citizens” tự tin bước vào trận derby Manchester sắp tới.

Mbappe lập kỷ lục, Real Madrid đánh bại Inter Milan 2-1 tại Champions League

Real Madrid giành chiến thắng 2-1 đầy may mắn trước Inter Milan ở lượt trận mở màn Champions League 2026/27.

Real tận dụng sai sót của đối thủ để nắm lợi thế.

Ra sân với hàng tiền vệ chắp vá khi Trent Alexander-Arnold đá trái sở trường, HLV Jose Mourinho cùng học trò hoàn toàn lép vế trước lối chơi pressing của đối thủ. Dù vậy, đội chủ nhà vẫn biết cách tận dụng triệt để sai lầm từ phía Inter.

Kylian Mbappe mở tỷ số ở phút 14 trước khi Federico Valverde nhân đôi cách biệt sau pha xử lý lóng ngóng của thủ môn Josep Martínez. Dù Carlos Augusto gỡ lại một bàn cho đội khách ở phút 77, Real vẫn bảo toàn thành công 3 điểm nhờ sự xuất sắc của Thibaut Courtois.

Messi góp mặt, Ronaldo vắng bóng trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2026

Tạp chí France Football vừa công bố top 30 đề cử Quả bóng Vàng 2026, ghi nhận sự góp mặt của Lionel Messi trong khi Cristiano Ronaldo vắng mặt dù chơi ấn tượng tại Al Nassr.

Top 30 Quả bóng Vàng 2026.

Danh sách này chứng kiến sự thống trị của PSG với 10 cầu thủ nhờ thành tích vô địch Champions League 2 mùa liên tiếp. Cuộc đua năm nay được dự báo vô cùng khó đoán với nhóm ứng viên hàng đầu gồm Mbappe, Kane, Dembele, Yamal, Haaland và Messi - những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ ở cả cấp CLB lẫn World Cup 2026.

Bên cạnh đó, các hạng mục phụ như HLV, Thủ môn và CLB xuất sắc nhất năm cũng đã chính thức lộ diện.

HS