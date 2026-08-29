HLV Kim Sang-sik bày tỏ tình cảm gắn bó sâu sắc với Việt Nam; Man City đè bẹp Crystal Palace 4-1

HLV Kim Sang-sik bày tỏ tình cảm gắn bó sâu sắc với Việt Nam, và khát vọng vươn tầm châu Á; CLB Hà Nội ký hợp đồng lịch sử với Adidas, đặt mục tiêu vô địch mùa giải 2026/27; Ronaldo ghi bàn, Al Nassr giữ vững ngôi đầu Saudi Pro League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (29/8).

HLV Kim Sang-sik: “Vợ bảo tôi sống luôn ở Việt Nam” và khát vọng vươn tầm châu Á

Trong cuộc phỏng vấn sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang-sik bày tỏ tình cảm gắn bó sâu sắc với Việt Nam, hé lộ lời vợ khuyên nên “sống luôn ở Việt Nam” nhờ tình cảm đặc biệt của người hâm mộ. Ông gửi lời cảm ơn VFF, gia đình và cộng đồng cổ động viên đã luôn tiếp lửa cho toàn đội.

HLV Kim Sang Sik giúp đội tuyển Việt Nam bất bại ở ASEAN Cup 2026.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ triết lý xây dựng đội bóng gắn kết như một gia đình, đồng thời đánh giá cao tài năng và tiềm năng vươn xa của tiền đạo trẻ Đình Bắc.

Hướng tới tương lai, HLV Kim Sang-sik khẳng định tuyển Việt Nam sẽ không chủ quan mà tiếp tục cải thiện lối chơi, đặc biệt là khâu tổ chức phòng ngự để chuẩn bị cho các giải đấu lớn sắp tới như FIFA ASEAN Cup và Asian Cup. Ông cùng ban huấn luyện sẽ sớm dự khán các trận đấu tại V.League để tìm kiếm thêm những nhân tố mới chất lượng.

CLB Hà Nội ký hợp đồng lịch sử với Adidas, đặt mục tiêu vô địch mùa giải 2026/27

Chiều 28/8, CLB Hà Nội tổ chức lễ xuất quân mùa giải 2026/27, trở thành đội bóng chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam ký hợp đồng tài trợ trang phục kéo dài 3 năm với thương hiệu toàn cầu Adidas.

CLB Hà Nội ra mắt bộ trang phục áo đấu của Adidas ở mùa giải 2026/27.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, đội bóng Thủ đô đã ra mắt bộ sưu tập áo đấu mang thông điệp “Huyền thoại khoác chương mới” với ba màu sắc chủ đạo: tím (sân nhà), vàng (sân khách) và trắng (trang phục thứ ba).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Harry Kewell, Hà Nội FC đặt quyết tâm cao độ cạnh tranh ngôi vương ở cả V.League và Cúp Quốc gia sau nhiều năm thiếu vắng danh hiệu.

CLB Hà Nội sẽ hợp tác với Adidas trong 3 năm.

Dù từng chia tay nhiều ngôi sao lớn, đội hình hiện tại vẫn duy trì được sự kết hợp cân bằng giữa các trụ cột kỳ cựu như Văn Quyết, Hùng Dũng, Thành Chung cùng các tuyển thủ vừa tỏa sáng tại ASEAN Cup 2026 như Hai Long, Xuân Mạnh.

Với nguồn động lực lớn từ đối tác Adidas, đoàn quân áo tím sẵn sàng bước vào trận mở màn V.League làm khách trên sân Công an TP.HCM vào ngày 5/9 tới.

Haaland và Cherki giúp Man City đè bẹp Crystal Palace 4-1

Trong trận đấu thuộc vòng 2 Ngoại hạng Anh rạng sáng 28/8/2026, Man City đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 ngay trên sân của Crystal Palace.

Rayan Cherki (phải) mừng bàn nâng tỷ số 3-1. Ảnh: Reuters

Tiền đạo Erling Haaland chính thức “mở tài khoản” ở mùa giải mới bằng một cú đúp bàn thắng (phút 17 và 85), trong khi tân binh Rayan Cherki tỏa sáng rực rỡ với cú đúp ấn tượng cùng màn trình diễn bùng nổ dưới sự dẫn dắt của HLV Enzo Maresca.

Dù chủ nhà Crystal Palace có bàn gỡ nhờ pha phản lưới nhà của thủ thành Gianluigi Donnarumma, sức mạnh vượt trội vẫn giúp “The Citizens” kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Chiến thắng tưng bừng này giúp Man City duy trì mạch toàn thắng sau hai vòng đấu đầu tiên, khẳng định sự ổn định trong giai đoạn chuyển giao, trong khi Crystal Palace tiếp tục chìm sâu với trận thua thứ hai liên tiếp.

Ronaldo ghi bàn, Al Nassr giữ vững ngôi đầu Saudi Pro League

Trong trận đấu vòng 4 Saudi Pro League diễn ra ngày 28/8/2026, Cristiano Ronaldo tiếp tục tỏa sáng với pha đệm bóng cận thành ở hiệp hai, ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Al Nassr trước Al Taawon.

Cristiano Ronaldo mừng bàn trong trận Al Nassr thắng Taawon 2-1. Ảnh: Al Nassr

Kết quả này giúp thầy trò HLV Ange Postecoglou duy trì mạch toàn thắng với 12 điểm tuyệt đối để giữ chắc ngôi đầu bảng. Đặc biệt, bàn thắng thứ 978 trong sự nghiệp đã nâng tổng số pha lập công của Ronaldo tại Saudi Pro League lên con số 104, chính thức xô đổ kỷ lục cũ để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Al Nassr tại giải đấu quốc nội này.

HS