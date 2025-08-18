HLV Choi Won Kwon: “Tôi muốn chiến thắng, muốn vô địch, nhưng...”

Sau trận hoà có phần tiếc nuối trong ngày khai màn mùa giải, HLV Choi Won Kwon đã có những chia sẻ thẳng thắn về mục tiêu của mình ở mùa giải đầu tiên tại sân Thanh Hóa.

HLV Choi Won Kwon (áo đen) luôn bám sát đường biên để truyền lửa cho các học trò.

Sau hiệp 1 thi đấu khởi sắc với nguồn năng lượng dồi dào nhưng không thể sớm có bàn mở tỉ số, Đông Á Thanh Hóa có phần chơi chùng xuống trong hiệp 2 và để cho SHB Đà Nẵng có bàn vượt lên. Tinh thần không bỏ cuộc đã giúp các học trò của HLV Choi có được bàn quân bình tỉ số chỉ sau đó 2 phút. Tuy vậy, thời gian còn lại là không đủ để Đông Á Thanh Hóa tìm kiếm chiến thắng trong trận khai màn mùa giải.

HLV người Hàn Quốc chia sẻ: "Tôi rất muốn chiến thắng, muốn vô địch, nhưng mục tiêu cụ thể là từng trận phải đạt điểm số cao nhất.”

HLV Choi Won Kwon của Đông Á Thanh Hóa bày tỏ sự tiếc nuối: “Trận đầu tiên, mở màn của một giải đấu luôn rất khó khăn. Chúng tôi muốn giành chiến thắng để gửi tặng người hâm mộ Thanh Hóa, nhưng tỉ số lại là 1-1. Những gì đội đã làm được trong hiệp 1 là rất tốt, nhưng việc không thể chiến thắng khiến tôi khá buồn. Trận sau toàn đội sẽ cố gắng nhiều hơn.”

Khi được hỏi về lần đầu tiên trực tiếp trải nghiệm V.League, chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng: “Ở bất cứ quốc gia nào, giải đấu ở nơi đó đều có đặc thù riêng. Tôi đã đến Việt Nam 1 năm, theo dõi V.League và cũng đã hiểu một phần. Nhưng từng trận đấu vẫn là những bài học mới để đội bóng tiến bộ hơn.”

“Thuyền trưởng” của Đông Á Thanh Hóa nhấn mạnh tầm quan trọng của Quế Ngọc Hải và Doãn Ngọc Tân trong sơ đồ chiến thuật của mình.

Đánh giá về lực lượng, ông khẳng định sự trở lại của Doãn Ngọc Tân và sự hiện diện của tân binh Quế Ngọc Hải là vô cùng quan trọng với chiến thuật của đội: “Tôi mong họ luôn khỏe mạnh để ra sân thường xuyên. Mùa giải này rất khó khăn, đội hình của chúng tôi chưa hoàn thiện và cần thêm thời gian để lắp ghép. Tôi cũng cần tích lũy kinh nghiệm V.League. Tôi rất muốn chiến thắng, muốn vô địch, nhưng mục tiêu cụ thể là từng trận phải đạt điểm số cao nhất.”

Trong khi đó, HLV trưởng SHB Đà Nẵng - ông Lê Đức Tuấn nhìn nhận 1 điểm trên sân Thanh Hóa là kết quả chấp nhận được: “Trận đầu tiên luôn khó khăn, đặc biệt khi phải thi đấu ở sân Thanh Hóa - nơi có đội bóng kỷ luật và những tiền đạo rất nguy hiểm. Chúng tôi buộc phải chơi cẩn trọng trong phòng ngự. Mùa giải năm nay, sau khi sáp nhập với Quảng Nam, đội có thêm vài nhân tố để tăng chiều sâu nhưng cần thêm thời gian để gắn kết. Điểm yếu hiện tại là những quả tạt và dứt điểm cuối cùng, chúng tôi sẽ phải cải thiện.”

Về mục tiêu, HLV này cho biết: “Mỗi trận đấu tôi đều coi như một trận chung kết. Chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất, nhưng trước mắt, 1 điểm ở Thanh Hóa là điều khiến tôi hài lòng. Thành phố Đà Nẵng yêu cầu đội phải nằm trong top 5, đó là áp lực rất lớn nhưng cũng là động lực để các cầu thủ nỗ lực từng trận.”

Tuy không thể có được 3 điểm trọn vẹn trong ngày ra quân, cả hai đội bóng Đông Á Thanh Hóa và SHB Đà Nẵng đều đã để lại những tín hiệu rất tích cực. Ở vòng đấu tới, đội bóng xứ Thanh sẽ làm khách trên sân Ninh Bình vào ngày 23/8, còn SHB Đà Nẵng sẽ trở về sân nhà Hoà Xuân để tiếp đón Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

