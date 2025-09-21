HLV Choi Won Kwon: “Một điểm lúc này vô cùng quan trọng với Đông Á Thanh Hoá”

Sau trận hoà 2-2 đầy cảm xúc giữa Đông Á Thanh Hoá và Hải Phòng tại vòng 4 V.League 2025/2026, HLV Choi Won Kwon khẳng định niềm tin, tinh thần và sự quyết tâm đã giúp đội bóng xứ Thanh níu lại 1 điểm quý giá, đồng thời thoát khỏi vị trí bét bảng.

Tối 20/9, Võ Nguyên Hoàng và các đồng đội đã chiến đấu kiên cường để giữ lại 1 điểm quý giá trên sân Thanh Hoá, đồng thời thoát khỏi vị trí bét bảng với 2 điểm có được sau 4 vòng đấu.

Tại buổi họp báo sau trận, HLV Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng) tỏ ra tiếc nuối khi đội bóng của ông đánh rơi chiến thắng dù đã dẫn trước 2-0 trong hiệp một.

Nhà cầm quân kỳ cựu cho rằng sự mất tập trung ở những thời điểm quan trọng đã khiến Hải Phòng phải trả giá bằng hai bàn thua.

“Đây là kết quả đáng buồn khi chúng tôi có những thời điểm mất tập trung và bị trừng phạt. Sang hiệp 2, Thanh Hoá chơi với tâm thế không còn gì để mất, chúng tôi bị cuốn vào lối chơi ấy và đánh rơi 2 điểm”, HLV Chu Đình Nghiêm nói.

Dù không hài lòng về kết quả, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn dành lời khen cho các cầu thủ trẻ bên phía đối thủ: “Văn Thuận và Ngọc Mỹ là hai tài năng trẻ chơi rất tốt ở hai biên. Các em có tốc độ, kỹ thuật và cả tư duy chơi bóng thông minh”.

Trận đấu này Thanh Hóa chiến đấu bằng nguồn năng lượng dồi dào từ những ngôi sao trở về từ đội tuyển U23 Việt Nam gồm Ngọc Mỹ, Văn Thuận và Thái Sơn.

Trong khi đó, HLV Choi Won Kwon (Đông Á Thanh Hoá) bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào học trò, đồng thời nhấn mạnh tinh thần và niềm tin là yếu tố quan trọng giúp đội bóng gỡ hoà thành công.

“Tất nhiên tôi tin rằng chúng tôi sẽ có điểm. Sau hiệp một, tôi đã nhắc các cầu thủ rằng tôi luôn tin tưởng vào họ. Bởi khi tôi ra sân tập cùng toàn đội, tôi đã dành hết những gì mình có. Chính sự gắn kết và niềm tin từ sân tập giúp chúng tôi tự tin hướng đến điểm số hôm nay”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Ông Choi khẳng định một điểm ở thời điểm này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Thanh Hoá, nhất là khi đội bóng đang nỗ lực bứt phá khỏi nhóm cuối bảng: “Thời điểm này, 1 điểm là vô cùng quý giá với chúng tôi. Các cầu thủ đã cho thấy sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ”.

HLV Choi Won Kwon (phải) và các trợ lý thay nhau túc trực ngoài đường biên, liên tục đôn đốc tinh thần các học trò.

Cổ động viên nán lại chúc mừng các cầu thủ sau trận đấu đầy quả cảm.

Điều đáng tiếc nhất với Đông Á Thanh Hóa ở trận đấu này là chấn thương của Quế Ngọc Hải. HLV Choi từng nói Hải “Quế” và Doãn Ngọc Tân là hai cái tên quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của ông, tuy nhiên, cả hai hiện đều đang vật lộn với những chấn thương, không thể cùng nhau góp mặt thường xuyên thời gian qua.

Hoàng Sơn