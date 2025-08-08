Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa: 20 năm xây dựng và phát triển

Hai thập kỷ hình thành và phát triển, Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng lớn mạnh, trở thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, là cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước, giữa du lịch Thanh Hóa với cả nước và quốc tế. Hành trình 20 năm là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết, sự đổi mới và quyết tâm phát triển bền vững vì ngành du lịch Thanh Hóa ngày càng chuyên nghiệp và hội nhập.

Các hoạt động liên kết, hợp tác được Hiệp hội Du lịch tỉnh đặc biệt chú trọng.

Từ những “bước đi” đầu

Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa thành lập năm 2005, xuất phát từ nhu cầu cần thiết của các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, khách sạn và dịch vụ trong tỉnh. Từ 70 hội viên, với 2 chi hội trực thuộc, đến nay hiệp hội đã quy tụ hơn 200 doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong nhiều lĩnh vực dịch vụ - du lịch trên khắp địa bàn tỉnh. Hiệp hội không ngừng củng cố bộ máy, thành lập các chi hội chuyên ngành như: Chi hội hướng dẫn viên, Chi hội đầu bếp, Chi hội Lữ hành, Chi hội Du lịch biển Hải Tiến, Chi hội Du lịch cộng đồng Pù Luông, Chi hội Du lịch Quảng Xương... Nhờ vậy, các doanh nghiệp được hỗ trợ thiết thực hơn trong từng lĩnh vực hoạt động cụ thể.

Đến nay, hiệp hội đã tổ chức thành công 4 kỳ đại hội, lựa chọn được ban chấp hành có năng lực, trách nhiệm và tâm huyết, định hướng phát triển theo đúng tôn chỉ “Tự nguyện, đoàn kết, hợp tác, phát triển”. Với vai trò là trung tâm kết nối, hiệp hội đã tổ chức và tham gia hàng trăm hội chợ, hội thảo, famtrip... trong và ngoài nước; đồng thời hợp tác quảng bá du lịch Thanh Hóa trên các phương tiện truyền thông uy tín. Qua đó, hình ảnh du lịch xứ Thanh ngày càng hiện diện rõ nét trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đáng chú ý, hiệp hội đã góp phần quan trọng vào thành công của các sự kiện lớn như: Đón bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ năm 2013, Năm Du lịch quốc gia 2015... và các sự kiện thường niên như Festival du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa; Tuần lễ văn hóa - du lịch Pù Luông; Lễ hội Lam Kinh; Hội nghị kết nối du lịch Bắc Trung bộ... tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút hàng triệu lượt khách mỗi năm.

TS. Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

Trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, hiệp hội đã chủ động phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, các trường đại học, cao đẳng, các chuyên gia đầu ngành tổ chức hàng trăm lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, nhân viên phục vụ, quản lý khách sạn, nhà hàng... Đến nay, hàng nghìn lao động trong các lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã được đào tạo và tái đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách du lịch trong và ngoài nước.

Cùng với đó, hiệp hội luôn cố gắng, nỗ lực làm tốt vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp và chính quyền, là ngôi nhà chung tập hợp ý kiến, kiến nghị của hội viên về các bất cập trong chính sách thuế, phí, quy hoạch, kiểm tra chuyên ngành... để phản ánh kịp thời đến cơ quan chức năng. Với vai trò tư vấn, bảo vệ và đồng hành, hiệp hội luôn khẳng định là chỗ dựa pháp lý tin cậy của doanh nghiệp. Hiệp hội cũng đã chủ động phối hợp với chính quyền trong việc ban hành các quy định, quy chế quản lý dịch vụ du lịch; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp cam kết bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và quyền lợi du khách; đấu tranh với nạn chèo kéo, “chặt chém”, tạo dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, mến khách. Nhiều mô hình quản lý tốt tại Sầm Sơn, Hải Tiến, Thành Nhà Hồ, Pù Luông... có sự tham gia tích cực của hiệp hội, được đánh giá cao và nhân rộng.

Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa tham gia gian hàng “Hương sắc bốn mùa” tại Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2025.

Những năm qua, hiệp hội tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. Năm 2019, hiệp hội kêu gọi xây 10 nhà tạm, ủng hộ 50 tấn gạo cho các huyện miền núi của tỉnh. Năm 2023, dù còn khó khăn sau đại dịch, các doanh nghiệp đã ủng hộ hàng tỷ đồng cho các quỹ xã hội, tặng áo ấm, nhu yếu phẩm cho học sinh vùng cao. Năm 2024, hiệp hội và hội viên tiếp tục ủng hộ xây dựng 9 căn nhà và đóng góp 280 triệu đồng hỗ trợ các tỉnh miền Bắc khắc phục thiên tai. Tiêu biểu trong các hoạt động này phải kể đến như: Công ty TNHH Đầu tư và Du lịch Hải Tiến, Công ty CP Dạ Lan, Công ty TNHH Mai Linh - Thanh Hóa, Chi hội Lữ hành, Khách sạn Hoàng Thái, Chi hội Du lịch Pù Luông... Các hoạt động thiện nguyện đã lan tỏa hình ảnh đẹp và nhân văn của du lịch Thanh Hóa.

Bước vào giai đoạn phát triển mới

Trong những năm 2020, 2021, đại dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề cho toàn ngành du lịch. Hiệp hội đã kịp thời nắm bắt khó khăn, kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, tái cấu trúc sản phẩm và tham gia kích cầu du lịch, xây dựng tour an toàn. Ngay sau khi du lịch chính thức mở cửa trở lại (3/2022), hiệp hội đã tập trung phát triển hội viên, quảng bá thương hiệu, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy du lịch thông minh và bền vững. Những nỗ lực góp phần giúp doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ trở lại.

Phát triển hội viên mới và nâng cao chất lượng hội viên góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Trong suốt 20 năm qua, hiệp hội đã đạt được những thành tựu quan trọng rất đáng tự hào. Các doanh nghiệp hội viên đầu tư xây dựng hàng trăm khách sạn 3 - 5 sao; ra đời nhiều trung tâm tổ chức sự kiện có sức chứa hàng nghìn khách đạt tiêu chuẩn quốc tế; hình thành nhiều khu du lịch sinh thái như Khu Du lịch sinh thái Hàm Rồng, Linh Kỳ Mộc... góp phần gia tăng lượng khách và doanh thu từ du lịch. Những nỗ lực của hiệp hội đã góp phần vào tăng trưởng ấn tượng của ngành du lịch tỉnh nhà trong những năm qua. Đáng chú ý, năm 2024, toàn tỉnh đã đón 15,3 triệu lượt khách, doanh thu đạt hơn 33,8 nghìn tỷ đồng; khách quốc tế đạt 719 nghìn lượt, thu về 375 triệu USD. Tiếp đà tăng trưởng, 6 tháng đầu năm 2025, toàn tỉnh đón 10,5 triệu lượt khách, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2024, vươn lên đứng thứ 2 cả nước. Với những nỗ lực không ngừng, hiệp hội cùng nhiều tập thể, cá nhân hội viên tiêu biểu đã được UBND tỉnh và Hiệp hội Du lịch Việt Nam tặng cờ thi đua, bằng khen.

Hiệp hội Du lịch tỉnh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện. (Trong ảnh: Hiệp hội Du lịch tỉnh trao quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng tại xã Pù Luông, tháng 7/2025).

Với những kết quả đạt được, hiệp hội cam kết đồng hành cùng chính quyền thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58/NQ-TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp. Hiệp hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là: phát triển tổ chức hội vững mạnh; nâng cao chất lượng hội viên và đội ngũ nguồn nhân lực; đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thúc đẩy kinh doanh gắn với chuyển đổi số; đẩy mạnh truyền thông, xúc tiến quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch Thanh Hóa chuyên nghiệp và hấp dẫn.

Chương trình famtrip “Khám phá xứ Thanh” thu hút sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp du lịch trong cả nước (tháng 4/2025).

20 năm là một dấu mốc đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa. Đó là chặng đường của trí tuệ, tâm huyết, sự dấn thân và đồng hành vì lợi ích chung của các doanh nghiệp hội viên du lịch tỉnh nhà. Từ những viên gạch đầu tiên, hiệp hội đã xây dựng nên một tổ chức đoàn kết, bản lĩnh và hiệu quả - nền tảng vững chắc để du lịch Thanh Hóa tiếp tục bứt phá, vươn xa trên hành trình phát triển toàn diện và hội nhập quốc tế.

TS. Lê Xuân Thảo

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh