HĐND xã Thượng Ninh bầu các chức danh, khởi động nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 26/3, HĐND xã Thượng Ninh khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các nội dung quan trọng.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát biểu khai mạc, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Ninh Lê Bá Hùng nhấn mạnh: kỳ họp thứ nhất HĐND xã có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở đầu cho hoạt động của HĐND xã trong nhiệm kỳ 2026-2031 và quyết định các nội dung nền tảng cho giai đoạn phát triển sắp tới.

Đồng chí Lê Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Năm 2026 là năm khởi đầu nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác lãnh đạo, điều hành. Tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tiếp tục ổn định, quốc phòng-an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn xã được tổ chức dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%. Kết quả đã bầu đủ 21 đại biểu HĐND xã, thể hiện niềm tin và trách nhiệm của cử tri đối với chính quyền địa phương.

Ủy ban Bầu cử trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã Thượng Ninh khoá XXIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Kỳ họp tập trung xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng như xác nhận tư cách đại biểu; bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND xã; quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026...

Kỳ họp cũng nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, làm cơ sở định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. HĐND xã được đề nghị tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng kỳ họp, tăng cường giám sát; UBND xã nâng cao năng lực điều hành, tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Tại kỳ họp, HĐND xã Thượng Ninh đã tiến hành bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Kết quả, ông Lê Bá Hùng, Bí thư Đảng ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND xã khóa XXIII, nhiệm kỳ 2026-2031 với 21/21 phiếu tán thành. Ông Lê Đình Chuyên, Ủy viên Ban thường vụ tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND xã, với 100% phiếu tán thành.

Đối với các ban của HĐND, bà Bùi Thị Huyền, UV BTV, Trưởng Ban Xây dựng Đảng được bầu giữ chức Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách; bà Lê Thanh Huyền, UV BTV, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng ủy được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, đều đạt 100% số phiếu tán thành.

Kỳ họp cũng bầu chức danh Chủ tịch UBND xã. Kết quả, ông Lê Đức Tuấn được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã với 21/21 phiếu tán thành. 02 Phó Chủ tịch UBND xã là ông Lê Khắc Công và bà Lê Thị Thu Hằng đều đạt 100% phiếu tán thành. Các Ủy viên UBND xã gồm các ông, bà: Bùi Thị Kiều Trang, Lê Đình Huấn, Đỗ Văn Chung, Nguyễn Văn Tú và Đậu Tiến Dũng, đều được bầu với tỷ lệ 100%.

Kỳ họp cũng đã thông qua các nghị quyết quan trọng về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND xã năm 2026, ban hành nội quy kỳ họp, quy chế làm việc của HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quỳnh Nga (CTV)