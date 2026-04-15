Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về chính sách chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá và nhiều nội dung quan trọng khác

Sáng 15/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 24 được tổ chức để cho ý kiến vào những nội dung do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh.

Theo Tờ trình của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về việc ban hành chính sách chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không có nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa dự kiến thực hiện giải bản khoảng 1.200 tàu cá khai thác kém hiệu quả, trong đó chủ yếu là tàu ven bờ và các nghề có nguy cơ gây suy giảm nguồn lợi thủy sản. Chính sách hỗ trợ được thiết kế theo hướng trực tiếp, rõ ràng: mức hỗ trợ giải bản từ 50 triệu đến 200 triệu đồng/tàu tùy theo kích thước, cùng với khoản hỗ trợ chuyển đổi sinh kế 27 triệu đồng/chủ tàu. Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 132 tỷ đồng, phân bổ trong 5 năm, hoàn toàn từ ngân sách tỉnh. Đây là một trong những chính sách có quy mô tài chính lớn, tác động trực tiếp đến hàng nghìn lao động ven biển.

Tại hội nghị, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Nghị quyết, đồng thời nhấn mạnh đây không chỉ là chính sách hỗ trợ đơn thuần mà là giải pháp căn cơ nhằm tái cơ cấu đội tàu, giảm áp lực khai thác ven bờ, từng bước chuyển dịch sang các nghề bền vững hơn.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra những vấn đề cần làm rõ trước khi trình HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, trọng tâm là tính khả thi của việc chuyển đổi nghề sau giải bản, giải pháp sinh kế lâu dài, cũng như yêu cầu kiểm soát chặt chẽ để tránh trục lợi chính sách.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Đức Thái ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đánh giá cao cơ quan tham mưu đã chuẩn bị công phu, bám sát yêu cầu thực tiễn và quy định pháp luật. Các ý kiến tham gia tại hội nghị thẳng thắn, cụ thể, đi đúng trọng tâm, làm rõ thêm nhiều vấn đề quan trọng trước khi ban hành chính sách.

Bí thư Tỉnh ủy thống nhất về chủ trương xây dựng và ban hành Nghị quyết quy định chính sách chuyển đổi nghề, giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động khai thác thủy sản và nhấn mạnh: Đây là nhiệm vụ cần thiết, cấp bách, nhằm tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng bền vững, khắc phục tình trạng khai thác kém hiệu quả, góp phần thực hiện nghiêm các quy định chống khai thác IUU.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết theo hướng bám sát thực tiễn cơ sở, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào Tờ trình xin ý kiến về việc sửa đổi Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ cho một dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Tờ trình xin ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 258/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định nguyên tắc, chỉ tiêu, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Tờ trình xin ý kiến về danh mục các dự án thuộc lĩnh vực giao thông đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền..

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cơ bản thống nhất với các nội dung do Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh trình. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại cuộc họp, khẩn trương hoàn thiện các tờ trình, bảo đảm chặt chẽ về cơ sở pháp lý và đúng quy định của pháp luật. Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban của HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định trong thời gian tới.

Minh Hiếu