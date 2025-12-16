Hạt Kiểm lâm Hà Trung nỗ lực giữ rừng

Hạt Kiểm lâm Hà Trung được giao quản lý, bảo vệ 7.265ha rừng trên địa bàn 18 xã. Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ rừng (BVR), phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), đơn vị đã phối hợp với các xã, cơ quan chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ và phát triển rừng; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm Hà Trung tăng cường công tác kiểm tra rừng.

Hạt Kiểm lâm Hà Trung đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW ngày 12/10/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; các văn bản chỉ đạo và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch thực hiện công tác BVR, PCCCR. Đồng thời ban hành quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCCR. Tại các xã trọng điểm cháy rừng đã thành lập 86 tổ đội BVR, PCCCR với 1.214 thành viên. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức BVR, PCCCR. Kết quả, trong năm 2025 đơn vị đã tổ chức được 4 cuộc tuyên truyền lưu động; 32 hội nghị, với 960 lượt người tham gia; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở trên 1.300 lần; tổ chức cho 682 hộ dân sinh sống trong và ven rừng ở khu vực trọng điểm cháy ký cam kết BVR, PCCCR. Phối hợp với đoàn thanh niên, trường học ở các xã trọng điểm cháy rừng, trọng điểm an ninh rừng tuyên truyền về công tác BVR, PCCCR trong các buổi chào cờ đầu tuần của nhà trường. Tổ chức 2 lớp hướng dẫn nghiệp vụ thiết lập hồ sơ ban đầu về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp cho kiểm lâm địa bàn và cán bộ chuyên trách BVR; hướng dẫn Thông tư 26/2025/TT-BNN&MT và Thông tư 27/2025/TT-BNN&MT cho các chủ rừng, chủ cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản, chủ cơ sở gây nuôi động vật hoang dã.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hà Trung Trần Văn Vui, cho biết: Xác định công tác BVR, PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác phát triển rừng, đơn vị đã tham mưu cho chính quyền địa phương các kế hoạch, phương án BVR, PCCCR. Theo đó, đơn vị đã rà soát xác định rõ các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao; luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, máy móc, thiết bị, dụng cụ theo phương châm “4 tại chỗ” từ thôn đến xã, các chủ rừng Nhà nước; dự báo cấp cháy rừng những đợt nắng nóng, khô hanh kéo dài. Trong những ngày nắng nóng, khô hanh, đơn vị phối hợp với các ban chỉ đạo các xã trọng điểm cháy tổ chức lực lượng tuần tra, trực gác lửa rừng tại 15 vị trí; kiểm soát người ra vào các khu vực trọng điểm cháy. Tham mưu cho ban chỉ đạo các xã trọng điểm, chủ rừng Nhà nước thực hiện làm giảm vật liệu cháy, quản lý, sử dụng, tu sửa hệ thống đường ranh cản lửa khu vực rừng thông, kết hợp đường tuần tra BVR; phát dọn làm giảm vật liệu cháy quanh gốc thông khu vực đang cho khai thác nhựa.

Kết quả, Hạt Kiểm lâm Hà Trung đã phối hợp với chính quyền các địa phương, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành làm mới được 4,5km đường băng cản lửa, kết hợp đường tuần tra; tu sửa 15,2km đường băng cản lửa; đốt có kiểm soát vật liệu cháy dưới tán rừng 43,7ha; phát dọn thực bì, dây leo bụi dậm 100ha tại các xã Hà Trung, Tống Sơn, Lĩnh Toại...; quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống camera phát hiện sớm lửa rừng. Chỉ đạo kiểm lâm viên địa bàn tham mưu cho các xã rà soát lại diện tích đất lâm nghiệp; tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân trồng cây đầu năm. Kết quả, từ đầu năm 2025 đến nay đã trồng được 164,95ha cây tập trung, gần 900.000 cây phân tán.

Cùng với đó, công tác chống khai thác, phá rừng, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, chế biến lâm sản trái pháp luật được tăng cường thực hiện. Hằng tháng, Hạt Kiểm lâm Hà Trung xây dựng kế hoạch và phối hợp với các lực lượng công an, quân sự, Ban Quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR, chính quyền các địa phương tăng cường kiểm tra an ninh rừng ở các khu vực có nguy cơ khai thác, phá rừng trái phép, xâm lấn rừng. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã tổ chức 198 cuộc, với 726 lượt người tham gia, đã phát hiện, xử lý 5 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; thu nộp ngân sách Nhà nước trên 56 triệu đồng.

Năm 2025 diện tích rừng do đơn vị quản lý không để xảy ra cháy rừng, không có tụ điểm, điểm nóng về khai thác, phá rừng, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép.

Bài và ảnh: Khắc Công