Happy One Mori - Căn hộ chuẩn xanh giữa lòng thành phố

Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng cạnh tranh, dự án Happy One Mori do Vạn Xuân Group phát triển nổi lên như một điểm sáng mới. Nơi đây không chỉ là chốn an cư, mà còn là biểu tượng phong cách sống hài hòa giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại. Happy One Mori xứng đáng được gọi là “căn hộ chuẩn xanh giữa lòng thành phố”.

Giới thiệu tổng quan về dự án Happy One Mori

Với vị trí “Vàng” tại phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, Happy One Mori của Vạn Xuân Group kết nối nhanh với TP.HCM qua Quốc lộ 13. Cư dân dễ dàng tiếp cận Thủ Đức, Quận 12 và các khu công nghiệp lớn. Lái Thiêu nổi tiếng với hạ tầng phát triển và cộng đồng dân cư sầm uất, tạo nên môi trường sống năng động nhưng vẫn an toàn, tiện nghi.

Dự án hưởng lợi từ các công trình giao thông trọng điểm và quy hoạch khu vực Đông Nam Bộ. Hệ thống đường Vành đai 3, mở rộng Quốc lộ 13 và các tuyến metro tương lai rút ngắn thời gian di chuyển, đồng thời gia tăng giá trị bất động sản. Từ Happy One Mori, cư dân tiếp cận nhanh các trường học, bệnh viện và trung tâm thương mại chỉ trong vài phút.

Về quy mô, Happy One Mori rộng hơn 10.800 m2 với hai tầng hầm và 33 tầng nổi. Dự án được quy hoạch đồng bộ, tích hợp căn hộ cao tầng, officetel, shophouse và khu thương mại - dịch vụ. Thiết kế khép kín này mang lại trải nghiệm sống “tất cả trong một”, nơi cư dân tận hưởng đầy đủ tiện ích từ mua sắm, giải trí đến giáo dục và chăm sóc sức khỏe.

Thiết kế xanh với hệ thống tiện ích cao cấp

Happy One Mori nổi bật nhờ định hướng phát triển không gian xanh. Chủ đầu tư ưu tiên mảng xanh nội khu, vườn cây và quảng trường chân mây, kết hợp đường dạo bộ, khu yoga và thiền. Quy hoạch này không chỉ tạo bầu không khí trong lành mà còn mang đến cảm giác thư thái, giúp cư dân tìm lại cân bằng sau một ngày làm việc bận rộn.

Bên cạnh không gian xanh, hệ thống tiện ích nội khu được thiết kế hiện đại, phù hợp với mọi nhu cầu của cư dân từ thư giãn, rèn luyện sức khỏe đến sinh hoạt cộng đồng. Tất cả được bố trí khoa học nhằm tối ưu hóa trải nghiệm sống và nâng tầm giá trị căn hộ. Các tiện ích nổi bật tại Happy One Mori:

Hồ bơi tràn bờ và hồ bơi trẻ em

Phòng gym trong nhà và khu gym ngoài trời

Khu BBQ và quảng trường chân mây

Khu vui chơi trẻ em, nhà trẻ

Phòng karaoke, khu ẩm thực cao cấp

Shophouse, trung tâm thương mại mini

Thư viện, phòng sinh hoạt cộng đồng

Đường dạo bộ, khu yoga và thiền

Với hệ sinh thái tiện ích đa dạng, Happy One Mori mang đến không gian sống chuẩn xanh, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và tiện nghi hiện đại. Mỗi ngày tại đây đều trở thành một trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay giữa lòng thành phố sôi động.

Giá bán hợp lý - Chính sách hỗ trợ linh hoạt

Một trong những điểm thu hút lớn nhất của dự án là giá bán dự kiến từ khoảng 38,6 triệu đồng/m2 mức giá được nhìn nhận là rất cạnh tranh nếu so với các căn hộ cao cấp tại Bình Dương và khu vực giáp ranh TP. HCM. Dưới đây là bảng giá bán Happy One Mori tham khảo dành cho bạn:

Để hỗ trợ khách hàng, Vạn Xuân Group triển khai các chính sách ưu đãi hấp dẫn: Chiết khấu cao khi thanh toán trước, hỗ trợ vay ngân hàng lên đến 70 % giá trị căn hộ với thời hạn vay dài, miễn hoặc ân hạn gốc, lãi trong một thời gian nhất định, cũng như phương thức đặt chỗ với số tiền nhỏ với cam kết hoàn tiền nếu khách hàng không chọn được căn ưng ý.

Happy One Mori mang đến ưu thế đầu tư lâu dài

Happy One Mori không chỉ là nơi an cư mà còn là một kênh đầu tư bền vững. Sự kết hợp giữa vị trí thuận lợi, thiết kế hiện đại và tiện ích toàn diện khiến dự án được đánh giá cao về khả năng sinh lời. Những ưu thế đầu tư nổi bật:

Vị trí trung tâm Thuận An, kết nối nhanh TP.HCM và các khu công nghiệp lớn.

Hạ tầng khu vực đang phát triển mạnh, tiềm năng gia tăng giá trị cao.

Pháp lý minh bạch, chủ đầu tư Vạn Xuân Group uy tín, giàu kinh nghiệm.

Nhu cầu nhà ở và cho thuê lớn từ người nước ngoài đến lao động, gia đình trẻ....

Hệ thống tiện ích và không gian xanh chuẩn quốc tế, nâng cao giá trị sử dụng.

Với tầm nhìn dài hạn, Happy One Mori không chỉ mang đến một không gian sống lý tưởng mà còn mở ra cơ hội đầu tư vững chắc trong bối cảnh thị trường bất động sản Bình Dương ngày càng sôi động. Đây chính là lựa chọn phù hợp cho những ai mong muốn sở hữu căn hộ chuẩn xanh, tiện nghi giữa lòng thành phố.

Thông tin liên hệ dự án

Địa chỉ: Đường Lái Thiêu 14, Phường Thuận An, TP.HCM.

Website: https://happyonemoris.com.vn/

Hotline: 093 889 3399