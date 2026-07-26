Hành trình tri ân - Để không ai bị lãng quên

Là vùng đất giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, Thanh Hóa đã có hơn 56.000 người con ưu tú anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đoàn xe chở hài cốt các anh hùng liệt sĩ từ nước bạn Lào về nước trong sự đón chào trang nghiêm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Hành trình tri ân bắt đầu từ khoảnh khắc những người con của Tổ quốc trở về trong vòng tay đồng bào.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa cẩn trọng khai quật, tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Hủa Phăn (Lào). Xương máu các anh hòa vào đất và được nâng niu bằng sự kính trọng đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc.

Cán bộ, nhân viên Đội quy tập Bộ CHQS Thanh Hóa và lực lượng quy tập phối hợp giám định, hoàn thiện hồ sơ, lấy mẫu AND để xác định thông tin liệt sĩ. Đây là công đoạn thầm lặng nhưng đặc biệt quan trọng trên hành trình trả lại tên cho những người đã hy sinh.

Lễ truy điệu và an táng hài cốt các anh hùng liệt sĩ được tổ chức trang nghiêm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm với sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo cao nhất Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa. Sau nhiều năm nằm lại nơi đất bạn, các anh đã trở về trong lòng đất Mẹ.

Lãnh đạo tỉnh Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa, cùng thân nhân liệt sĩ và các tầng lớp Nhân dân dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng trọn tuổi xuân cho độc lập dân tộc.

Hiện toàn tỉnh có 32 nghĩa trang liệt sĩ với 11.174 phần mộ, trong đó còn 3.544 phần mộ chưa xác định được danh tính. Mỗi phần mộ, mỗi công trình ghi công liệt sĩ đều là minh chứng cho sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước; đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, truyền thống.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và và lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa động viên người có công, thân nhân liệt sỹ và đối tượng chính sách tại Thanh Hóa. Sau chiến tranh, họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc, điều dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa. Sau chiến tranh, họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Điều dưỡng viên tận tình chăm sóc thương binh, bệnh binh đang điều trị, nuôi dưỡng tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa. Sự tận tụy hằng ngày là biểu hiện sinh động của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”.

Hội viên Hội phụ nữ Bộ CHQS Thanh Hóa lắng nghe cựu thanh niên xung phong kể chuyện chiến trường. Những câu chuyện ký ức trở thành bài học sống động về lòng yêu nước và trách nhiệm đối với thế hệ hôm nay.

Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mùi, 102 tuổi, ở phường Đông Quang nâng niu di ảnh người con liệt sĩ đã mãi mãi không trở về. Có những mất mát không thể bù đắp, nhưng luôn được sưởi ấm bằng tình cảm và sự tri ân của cả cộng đồng.

Các em học sinh chăm chú lắng nghe Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mùi kể chuyện về những năm tháng chiến tranh. Đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” được trao truyền từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay.

Đại tá Hoàng Văn Hanh, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình Liệt sĩ tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Mùi nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Hành trình tri ân không khép lại trong tháng bảy mà tiếp tục được nối dài bằng những việc làm thiết thực, nghĩa tình đối với người có công với cách mạng.

Thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực. Đến nay, hơn 98% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú; 100% Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời. Cùng với đó, công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và an táng hài cốt liệt sĩ; chăm lo thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, nạn nhân chất độc da cam; hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, cùng nhiều hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được duy trì thường xuyên, góp phần lan tỏa tinh thần tri ân và trách nhiệm trong toàn xã hội.

Khánh Trình (CTV)