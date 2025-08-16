Hành trình “sống xanh”

Trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào của đất nước, tuổi trẻ luôn là lực lượng tiên phong, dấn thân ở những nơi gian khó nhất. Họ mang trong mình nhiệt huyết, tri thức và tinh thần cống hiến để góp phần viết tiếp truyền thống “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”. Ngày nay, tinh thần ấy được tiếp nối và lan tỏa mạnh mẽ qua các hoạt động tình nguyện, nhất là trong học sinh, sinh viên - những người trẻ vừa học tập vừa hành động vì cộng đồng.

Đội Sinh viên tình nguyện của Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân vùng cao xã Bát Mọt.

Tại nhiều địa phương ở khu vực miền núi của tỉnh, hình ảnh sinh viên tình nguyện đã trở nên quen thuộc. Những người trẻ đã hòa mình vào nhịp sống của bà con, cùng lao động, hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Ở xã Bát Mọt, khi điều kiện y tế còn hạn chế, một điểm khám, chữa bệnh dã chiến của đội Sinh viên tình nguyện (Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội) được lập nên chỉ bằng vài chiếc bàn và dụng cụ y tế mang theo. Hơn 1.200 sinh viên nhanh chóng chia nhau công việc: người đo huyết áp, người tư vấn, người phát thuốc, người ghi chép thông tin và tổ chức lớp tập huấn sơ cấp cứu cơ bản giúp người dân nâng cao kiến thức xử lý trong tình huống khẩn cấp. Bên cạnh đó, các bạn sinh viên đã đến tận nhà những bệnh nhân bại liệt, người già neo đơn để thăm khám, tặng quà và động viên tinh thần. Không ít trường hợp bệnh mãn tính được phát hiện sớm và hướng dẫn điều trị, giúp bà con hiểu hơn về tình trạng sức khỏe của mình và thay đổi thói quen sinh hoạt để phòng bệnh.

Sinh viên Nguyễn Thắng Thuyết, đội trưởng Đội Sinh viên tình nguyện chia sẻ: "Đây là lần thứ 2 em được trực tiếp thăm khám và phát thuốc cho bà con ngay tại bản làng vùng cao. Thấy bà con ở đây yên tâm hơn khi được tư vấn sức khỏe, em cảm nhận rõ về giá trị nghề nghiệp mình đang theo đuổi. Đối với em, những hoạt động tình nguyện này không chỉ là trải nghiệm học tập, mà còn là trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng”.

Phó Chủ tịch UBND xã Bát Mọt Vi Thành Chung cho biết: "Các hoạt động của Đoàn xã và thanh niên tình nguyện đến với bà con vùng cao là sự hỗ trợ đắc lực đối với địa phương. Những hỗ trợ kịp thời của các bạn trẻ không chỉ giúp người dân tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, có môi trường sống tốt hơn, mà còn có ý nghĩa động viên bà con về mặt tinh thần, cố gắng vươn lên trong cuộc sống".

Chưa dừng lại ở đó, màu áo xanh còn miệt mài trên những con đường đầy bụi đất, dưới cái nắng gay gắt ở khắp mọi nơi trên mảnh đất quê hương để quét dọn, thu gom rác, phát quang lối đi, khơi thông cống rãnh.

"Chúng em muốn tạo nên một nơi kết nối những người trẻ có cùng lý tưởng, cùng chia sẻ niềm tin vào một thế giới tốt đẹp hơn thông qua hành động thiết thực. Hành trình “sống xanh” của nhóm không chỉ dừng ở những buổi dọn vệ sinh. Mục tiêu lớn hơn chính là nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường", bạn Hoàng Lực, Trưởng nhóm sinh viên tình nguyện 36 Xanh chia sẻ.

Với mục tiêu ấy, những đôi tay vốn quen cầm bút nay nắm chặt cán chổi, xẻng; những đôi giày thể thao dính đầy bùn đất nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm vui. Không ít đoạn đường lâu ngày bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, sau vài giờ đã trở nên sạch sẽ, rộng rãi hơn. Những dòng suối vốn lẫn rác thải nhựa nay trong lành trở lại, trở thành nguồn nước sinh hoạt an toàn hơn cho người dân. Từ bãi biển Sầm Sơn tấp nập du khách, cho đến chân cầu Nguyệt Viên, kênh Lai Thành, chân cầu Hàm Rồng, các khu chợ dân sinh đông đúc, quảng trường, bãi đất trống hay các tuyến đường nội thành; ở đâu có rác, nơi đó có dấu chân và mồ hôi của nhóm thanh niên tình nguyện 36 Xanh.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, một hoạt động ý nghĩa khác của sinh viên tình nguyện là hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và kỹ năng sư phạm, bởi phần lớn bà con ở vùng cao chưa quen với máy tính, điện thoại thông minh hay internet. Tại UBND xã Tân Thành, các bạn trẻ không tận tình chỉ từng thao tác mà còn giải thích vì sao cần thực hiện như vậy, giúp bà con hiểu bản chất của quy trình. Nhiều người lớn tuổi, sau lần đầu tiên tự mình tra cứu hồ sơ trên điện thoại, đã không giấu nổi niềm vui. Với họ, đây là một bước tiến lớn, mở ra cơ hội tiếp cận các dịch vụ hành chính nhanh chóng, thuận tiện, không còn phải đi xa hay chờ đợi lâu như trước.

Bà Đỗ Thị Hương ở thôn Buồng, xã Tân Thành cho biết: "Từ trước đến nay, làm giấy tờ tôi phải xuống xã, nay được các cháu thanh niên tình nguyện chỉ cho cách tự đăng ký, gửi hồ sơ trên điện thoại. Lúc đầu còn lúng túng, nhưng được các cháu kiên nhẫn hướng dẫn nên bây giờ tôi đã thao tác thành thạo".

Có thể thấy rằng, sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động cộng đồng là nguồn lực quý giá. Họ không chỉ là lực lượng lao động trí thức trong tương lai, mà ngay từ hôm nay đã là những công dân tích cực, đóng góp bằng chính sức trẻ và khả năng của mình. Màu áo xanh sẽ còn tiếp tục hành trình, vượt qua những cung đường xa xôi để gieo mầm tri thức, sức khỏe, niềm tin và hy vọng cho mọi miền đất nước. Bởi, với tuổi trẻ, tình nguyện không chỉ là hoạt động nhất thời, mà là cách họ khẳng định trách nhiệm và vai trò của mình trong sự phát triển bền vững của xã hội và đất nước.

Bài và ảnh: Phương Đỗ