Hành trình của những giọt máu nghĩa tình

Tháng 7 về, mang theo sắc đỏ và những “lời hẹn” nhân ái được nối dài. Qua mỗi mùa Hành trình Đỏ, Thanh Hóa không chỉ tiếp nhận thêm nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn vun đắp phong trào hiến máu tình nguyện ngày càng bền vững, nơi tinh thần sẻ chia được lan tỏa trong cộng đồng.

Các tình nguyện viên tham gia Hành trình Đỏ tại Thanh Hóa.

Dù Hành trình Đỏ năm nay còn ít ngày nữa mới diễn ra, anh Trần Văn Sơn (SN 1993) đã chủ động sắp xếp công việc để tham gia. Với anh, tháng bảy luôn có một cuộc hẹn không thể bỏ lỡ.

Từ mùa Hành trình Đỏ đầu tiên được tổ chức tại Thanh Hóa năm 2013 đến nay, anh Sơn chưa một lần vắng mặt. Hơn 10 năm gắn bó, Hành trình Đỏ không còn đơn thuần là một chương trình hiến máu mà đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Mỗi mùa hè đến, anh lại mong được khoác chiếc áo đỏ quen thuộc, gặp lại những người bạn đồng hành và trao đi những giọt máu hồng với mong muốn góp thêm cơ hội sống cho người bệnh.

Anh Sơn chia sẻ: "Điều ý nghĩa nhất không chỉ là được hiến máu mà còn là nhìn thấy ngày càng nhiều người cùng chung tay sẻ chia. Chỉ cần sức khỏe còn cho phép, tôi sẽ còn tiếp tục đồng hành".

Từ những người tiên phong như anh Sơn, ngọn lửa nhân ái đang tiếp tục được trao cho thế hệ trẻ. Lê Thị Ngọc (SN 2003), quê xã Kim Tân, là một trong những người đã tiếp nhận ngọn lửa ấy. Ngọc bén duyên với Hành trình Đỏ từ năm 2022 khi còn là sinh viên Trường Đại học Hồng Đức. Ít ai biết rằng, trước đây, cô gái trẻ từng rất sợ kim tiêm và lo lắng mỗi lần lấy máu. Nhưng khi trở thành tình nguyện viên, được lắng nghe những câu chuyện của người bệnh đang chờ từng đơn vị máu để giành lại sự sống, Ngọc dần hiểu hơn ý nghĩa của việc hiến máu tình nguyện. Từ sự thấu hiểu ấy, nỗi sợ ngày nào cũng dần nhường chỗ cho niềm vui được cống hiến.

Ngọc chia sẻ: "Ngày trước em khá sợ mỗi lần lấy máu. Nhưng khi hiểu rằng một đơn vị máu có thể giúp cứu sống người bệnh, em không còn nghĩ đến nỗi sợ của bản thân nữa. Sau mỗi lần hiến máu, em thấy vui vì mình có thể làm được một việc có ích cho cộng đồng".

Không chỉ thay đổi nhận thức về hiến máu, Hành trình Đỏ còn giúp Ngọc trưởng thành và gặp gỡ những người cùng chung lý tưởng. Bởi vậy, với cô gái trẻ, Hành trình Đỏ giống như một mái nhà chung, nơi những con người xa lạ gặp nhau bởi chung lòng nhân ái.

Những câu chuyện của anh Trần Văn Sơn hay Lê Thị Ngọc chỉ là hai trong rất nhiều mảnh ghép làm nên hành trình sẻ chia tại Thanh Hóa. Là một trong những địa phương tham gia Hành trình Đỏ ngay từ năm đầu tiên phát động, năm 2026 đánh dấu lần thứ 14 tỉnh Thanh Hóa đồng hành cùng chương trình.

Sau 14 mùa tổ chức, Hành trình Đỏ đã trở thành điểm hẹn thường niên của những tấm lòng nhân ái. Từ một chương trình diễn ra trong vài ngày của tháng bảy, Hành trình Đỏ đã từng bước lan tỏa thành phong trào rộng khắp. Nếu những năm đầu số người tham gia còn khiêm tốn thì những năm gần đây, chương trình ngày càng thu hút đông đảo người dân. Như năm 2025, chương trình tiếp nhận hơn 2.000 đơn vị máu, thu hút khoảng 3.000 lượt người tham gia hiến máu và các hoạt động hưởng ứng.

Để có được kết quả ấy là sự chung tay của Hội Chữ thập đỏ, ngành y tế, các tổ chức đoàn thể cùng đội ngũ tình nguyện viên. Qua mỗi mùa Hành trình Đỏ, nhiều hoạt động như diễu hành, đồng diễn flashmob, Gala “Giọt hồng xứ Thanh”, tôn vinh người hiến máu tiêu biểu... được duy trì, góp phần khơi dậy tinh thần sẻ chia và thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: "Điều giá trị nhất mà Hành trình Đỏ mang lại không chỉ là nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị mà còn là sức lan tỏa của tinh thần nhân ái trong cộng đồng. Qua mỗi năm, ngày càng có nhiều người dân chủ động tham gia hiến máu, nhiều tình nguyện viên gắn bó lâu dài với chương trình và trở thành những hạt nhân tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện".

Bài và ảnh: Thùy Linh