Hàng trăm siêu thị Pháp bị tin tặc tấn công, thiệt hại hàng triệu euro

Hàng trăm siêu thị tại Pháp vừa trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng đặc biệt nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ, khiến tủ lạnh và tủ đông nóng lên, làm hư hỏng thực phẩm tươi sống và đông lạnh có giá trị ước tính lên tới hàng triệu euro. Giới chức Pháp đã mở cuộc điều tra, đồng thời phối hợp với các đối tác châu Âu để đánh giá nguy cơ sự cố lan rộng.

Tin tặc đã xâm nhập hệ thống quản lý nhiệt độ tại nhiều chuỗi bán lẻ thực phẩm, khiến tủ lạnh và tủ đông ở nhiều siêu thị nóng lên tới 50 độ C trong khoảng 6 tiếng qua đêm. Văn phòng Công tố Paris xác định đây là vụ tấn công mạng quy mô lớn, ảnh hưởng đến các hệ thống làm lạnh có kết nối tại nhiều nhà bán lẻ lớn trên khắp nước Pháp.

Các chuỗi siêu thị xác nhận hàng loạt cửa hàng bị ảnh hưởng. Carrefour cho biết 80 siêu thị bị tấn công; Monoprix ghi nhận khoảng 5% số cửa hàng tại Pháp gặp sự cố. Tập đoàn Les Mousquetaires, đơn vị sở hữu các thương hiệu Intermarché và Netto, cho biết khoảng 150 cửa hàng bị ảnh hưởng. Hệ thống Coopérative U cũng xác nhận hơn 100 siêu thị nằm trong diện bị nhắm mục tiêu.

Thực phẩm tươi sống và đông lạnh không còn bảo đảm an toàn đã bị loại bỏ để phòng ngừa nguy cơ đối với sức khỏe người tiêu dùng. Một số thiết bị làm lạnh phải ngừng hoạt động, trong khi nhân viên các siêu thị khẩn trương xử lý hàng hóa và khôi phục hoạt động. Giám đốc điều hành Intermarché, ông Thierry Cotillard, cảnh báo thiệt hại trên phạm vi toàn quốc có thể lên tới hàng chục triệu euro chỉ trong một ngày.

Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã chỉ đạo Cơ quan An ninh mạng quốc gia điều tra vụ việc. Cơ quan này xác định cuộc tấn công nhắm vào phần mềm do công ty kỹ thuật Đan Mạch Danfoss cung cấp, cho phép các nhà bán lẻ điều khiển từ xa hệ thống làm lạnh. Thông thường, các tủ đông tại siêu thị trải qua một chu kỳ rã đông ngắn vào ban đêm, khiến nhiệt độ tăng nhẹ. Tuy nhiên, trong vụ việc này, tin tặc đã ra lệnh cho các thiết bị tăng nhiệt và duy trì trạng thái nóng.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của các hệ thống công nghiệp kết nối Internet, đặc biệt trong lĩnh vực bảo quản và cung ứng thực phẩm. Các chuyên gia cảnh báo những lỗ hổng trong thiết bị điều khiển từ xa có thể gây gián đoạn chuỗi cung ứng, tạo ra tổn thất kinh tế lớn và tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.

Ngọc Liên