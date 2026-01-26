Hotline: 0822.173.636   |

Xử phạt 12 triệu đồng, buộc tiêu hủy 335 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thanh Thảo
(Baothanhhoa.vn) - Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Trinh Xù, có địa chỉ tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Sầm Sơn về hành vi kinh doanh hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng số tiền xử phạt 12 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ 335 gói bánh không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa tại hộ kinh doanh Trinh Xù.

Trước đó, thực hiện cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Đội Quản lý thị trường số 2 đã phối hợp cùng công an phường Sầm Sơn tiến hành kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Trinh Xù. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ này đang bày bán 335 sản phẩm thực phẩm bao gói sẵn là bánh các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng trị giá 13.540.000 đồng. Cơ quan chức năng đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số hàng hóa để xác minh, xử lý theo quy định.

Cơ quan chức năng thu giữ 355 sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Theo ông Lê Vinh Quang, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2, thời điểm giáp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hoạt động buôn bán hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kém chất lượng... có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Đội sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát, giám sát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

