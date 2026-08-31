Hàng loạt chức cấp cao rời Nhà Trắng trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Một làn sóng chuyển dịch nhân sự đang diễn ra tại Nhà Trắng khi hàng loạt quan chức cấp cao lên kế hoạch rời vị trí ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2026. Xu hướng từ nhiệm dồn dập này xuất phát từ nhu cầu tham gia chiến dịch vận động bầu cử hoặc chủ động rút lui trước những thay đổi chính trị tiềm tàng tại Quốc hội.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trả lời phỏng vấn truyền hình tại Nhà Trắng, Washington, vào thứ Ba, ngày 16 tháng 12 năm 2025. Ảnh: AP.

Theo Bloomberg, trong thời gian gần đây, một số quan chức giữ vị trí quan trọng trong đội ngũ của Tổng thống Trump đã rời hoặc lên kế hoạch rời Nhà Trắng. Chỉ trong vòng một tháng qua, bộ máy chính quyền Mỹ đã chứng kiến sự ra đi của nhiều nhân sự chủ chốt, bao gồm Thư ký Báo chí Karoline Leavitt, Cố vấn Pháp lý David Warrington, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Andy Baker và Giám đốc Quan hệ Lập pháp James Braid. Sự vắng mặt cùng lúc của những gương mặt đại diện truyền thông, đàm phán ngoại giao và kết nối với Quốc hội đã khiến nội bộ Nhà Trắng bất ngờ và rơi vào thế bị động.

Việc thay đổi nhân sự tại Nhà Trắng trước các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ không phải là điều bất thường. Tuy nhiên, việc một số trợ lý thân cận gần như đồng thời rời nhiệm sở đang đặt ra câu hỏi về việc tìm người thay thế, khi ông Trump bước vào hai năm cuối nhiệm kỳ và có thể phải đối mặt với một Quốc hội khó khăn hơn sau tháng 11.

Đảng Cộng hòa đứng trước nguy cơ mất đa số ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Nếu kịch bản này xảy ra, chính quyền của ông Trump sẽ phải đối mặt với hàng loạt cuộc điều tra và trát triệu tập từ một Quốc hội do phe Dân chủ kiểm soát.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp Nội các tại Phòng Nội các thuộc Nhà Trắng vào ngày 27 tháng 5 năm 2026, tại Washington, D.C. Ảnh: Getty Images.

Nền kinh tế đối mặt với tình trạng bất ổn, chi phí sinh hoạt gia tăng khiến tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống sụt giảm. Trên trường quốc tế, cuộc chiến tại Iran gây xáo trộn thị trường năng lượng toàn cầu, cùng với những căng thẳng thương mại mới phát sinh với các đồng minh lâu năm như Canada và Hàn Quốc.

Giới phân tích nhận định việc tìm kiếm nhân sự thay thế lúc này gặp rất nhiều rào cản do áp lực công việc khốc liệt và những tiêu chuẩn khắt khe trong khâu tuyển chọn của chính quyền đương nhiệm.

Dù đại diện Nhà Trắng khẳng định sứ mệnh của chính quyền vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ, giới quan sát nhận định khoảng trống nhân sự tại các vị trí chiến lược sẽ là bài toán vô cùng phức tạp đối với Tổng thống Donald Trump trong hai năm cuối của nhiệm kỳ.

Nhật Lệ

Nguồn: Nationalpost, Bloomberg