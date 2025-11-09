Hàng hóa xứ Thanh vươn tầm tại Hội chợ Mùa Thu 2025

Hội chợ Mùa Thu 2025 được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Hà Nội) vừa qua, gian hàng Thanh Hóa nổi bật với chủ đề “Kết nối cùng phát triển”, quy tụ hơn 40 sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, OCOP tiêu biểu. Theo Trung tâm Xúc tiến Công Thương Thanh Hóa, sự kiện không chỉ giúp doanh nghiệp, HTX quảng bá sản phẩm mà còn mở rộng mạng lưới đối tác, khẳng định vị thế hàng hóa xứ Thanh trên thị trường trong nước, quốc tế.

Bao bì thành phẩm của Công ty TNHH Miza Nghi Sơn được trưng bày tại Hội chợ Mùa Thu 2025.

Trong số các doanh nghiệp tham gia, Công ty TNHH Miza Nghi Sơn (Miza Nghi Sơn) để lại dấu ấn mạnh mẽ khi giới thiệu 2 nhóm sản phẩm chủ lực là giấy cuộn công nghiệp và bao bì thành phẩm, cùng hệ sinh thái giải pháp bao bì toàn diện, thân thiện môi trường. Sản phẩm của Miza không chỉ đa dạng, từ thùng carton, hộp giấy đến túi giấy cao cấp, mà còn được thiết kế tối ưu cho nhiều lĩnh vực như thực phẩm, hàng tiêu dùng nhanh, điện tử và dệt may.

Ông Lê Văn Hiệp, Tổng Giám đốc Miza Nghi Sơn, chia sẻ: “Đến với Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, chúng tôi không chỉ giới thiệu sản phẩm, mà còn khẳng định cam kết với phát triển bền vững qua mô hình kinh tế tuần hoàn. Chu trình sản xuất khép kín, từ thu gom, tái chế bao bì carton đã qua sử dụng đến tạo ra sản phẩm mới sẽ giúp giảm thiểu tác động môi trường và mang lại “giá trị xanh” cho khách hàng. Đây cũng là cơ hội để chúng tôi gặp gỡ, lắng nghe phản hồi từ khách hàng, kết nối với các đối tác quốc tế, các đơn vị phân phối, từ đó gia tăng sản lượng và từng bước chinh phục thị trường mới".

Đặc biệt, tại hội chợ năm nay, Miza Nghi Sơn đã ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược trị giá khoảng 50 tỷ đồng/năm với Công ty TNHH An Thịnh - một trong những nhà sản xuất bao bì hàng đầu Việt Nam. Theo thỏa thuận, Miza Nghi Sơn sẽ trở thành nhà cung cấp chính các sản phẩm giấy công nghiệp chất lượng cao cho An Thịnh. Hợp đồng này không chỉ khẳng định năng lực sản xuất, mà còn mở rộng thị trường và xuất khẩu sản phẩm tới các thị trường khó tính.

Cùng với Miza Nghi Sơn, nhiều doanh nghiệp khác của Thanh Hóa cũng gặt hái kết quả tích cực. Công ty CP Thương mại Sao Khuê, doanh nghiệp chế biến gạo chất lượng cao cũng kết nối thêm được đối tác phân phối mới, lâu dài. Ông Nguyễn Công Dương, phó giám đốc công ty, cho biết: “Hội chợ được tổ chức chuyên nghiệp, quy mô lớn, tạo cầu nối giữa doanh nghiệp - người tiêu dùng - đối tác trong và ngoài nước. Chúng tôi không chỉ bán được hàng mà còn mở rộng được mạng lưới, từng bước đưa thương hiệu Sao Khuê vươn xa, tiến tới xuất khẩu”.

Với HTX Thủ công mỹ nghệ Tân Thọ, hội chợ là dịp hiếm có để đưa sản phẩm làng nghề đến gần hơn với người tiêu dùng. Bà Nguyễn Thị Thắm, giám đốc HTX, chia sẻ: "Trong thời gian diễn ra hội chợ, gian hàng của HTX luôn tấp nập khách. Nhiều mặt hàng mây tre, cói, thêu ren bán hết chỉ sau 2 ngày trưng bày. Khách hàng rất thích sản phẩm thủ công vì tính thân thiện và nét văn hóa riêng. Tham gia hội chợ, chúng tôi tìm đối tác mới, mở rộng thị trường và chứng minh rằng nghề truyền thống vẫn có thể mang lại thu nhập tốt nếu biết đổi mới”.

Với lượng khách tham quan khoảng 500.000 lượt người mỗi ngày, với doanh nghiệp Thanh Hóa, đây không chỉ là dịp quảng bá và kết nối giao thương, mà còn là đòn bẩy quan trọng để thúc đẩy tiêu dùng, phát triển sản xuất, mở rộng xuất khẩu và thu hút đầu tư, góp phần vào tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh. Sự xuất hiện của các sản phẩm công nghiệp và làng nghề Thanh Hóa tại Hội chợ Mùa Thu 2025 cho thấy rõ bước chuyển mình của ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp địa phương, từ sản xuất quy mô nhỏ lẻ sang hướng chuyên nghiệp, bền vững và hội nhập.

Bài và ảnh: Bách Nguyên