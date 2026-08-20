Hàn Quốc ước tính Triều Tiên sở hữu 80-120 đầu đạn hạt nhân

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back ngày 20/8, cho biết, nước này ước tính Triều Tiên đang sở hữu từ 80 đến 120 đầu đạn hạt nhân. Con số này cao hơn đáng kể so với tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Bình Nhưỡng có 57 vũ khí hạt nhân.

Hàn Quốc ước tính Triều Tiên sở hữu khoảng 80-120 vũ khí hạt nhân. Ảnh: Getty.

Phát biểu trước một ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng Ahn cho biết Triều Tiên được cho là đang sở hữu khoảng 80-120 đầu đạn hạt nhân, song nhấn mạnh rất khó xác định con số chính xác. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc làm rõ rằng con số trên được đưa ra dựa trên ước tính của các tổ chức nghiên cứu tư nhân, đồng thời khẳng định quân đội Hàn Quốc không thể chính thức xác nhận số lượng này.

Khi được hỏi về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump một ngày trước đó rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sở hữu 57 “vũ khí hạt nhân rất mạnh”, ông Ahn cho rằng “các con số có vẻ hơi khác nhau”.

Tổng thống Trump đưa ra tuyên bố trên tại Nhà Trắng ngày 19/8, khi đề cập đến nhà lãnh đạo Triều Tiên và kế hoạch gặp ông Kim vào cuối năm nay.

Phát biểu của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh ông đang tìm cách khôi phục đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong Un, sau khi ra lệnh thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn mà nhà lãnh đạo Triều Tiên cho là “mang tính thù địch”.

Cũng trong phát biểu hôm 19/8, Tổng thống Trump giải thích lý do ông yêu cầu thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn Quốc. Ông cho biết: “Tôi không thích việc chúng ta tiến hành các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhằm vào Triều Tiên. It nhất là trong nhiệm kỳ của tôi, việc này rất xúc phạm một người vốn đã ‘cư xử rất tốt’”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay. Ảnh: AP.

Bình Nhưỡng đã phản ứng thận trọng trước động thái này. Bà Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, cho rằng các cuộc tập trận dù được rút ngắn vẫn mang tính khiêu khích và gây hấn. Bà bác bỏ khả năng Bình Nhưỡng coi việc thu hẹp tập trận là một cử chỉ thiện chí đáng kể, đồng thời cho biết không biết về bất kỳ liên lạc gần đây nào giữa ông Trump và ông Kim, dù mô tả mối quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo là “tuyệt vời”.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/Chosun