Hàn Quốc - Mỹ tham vấn “toàn diện” về chính sách Triều Tiên

Ngày 16/12, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một vòng tham vấn song phương cấp cao nhằm tăng cường điều phối chính sách đối với Triều Tiên, trong khuôn khổ những thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa lãnh đạo hai nước. Cuộc trao đổi được Seoul mô tả là “toàn diện”, phản ánh nỗ lực của hai đồng minh trong việc duy trì sự thống nhất chiến lược về các vấn đề an ninh then chốt trên bán đảo Triều Tiên.

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách chiến lược Jeong Yeon-doo và Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kevin Kim tại cuộc tham vấn ngày 16/12. Ảnh: Yonhap News Agency.

Cuộc họp do Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc phụ trách chiến lược và tình báo Jeong Yeon-doo và Quyền Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Kevin Kim đồng chủ trì. Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, các nội dung thảo luận được triển khai dựa trên biên bản chung của hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump, diễn ra ngày 29/10.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết hai bên đã rà soát toàn bộ các vấn đề liên quan đến bán đảo Triều Tiên, từ mục tiêu dài hạn đến các thách thức trước mắt, đồng thời khẳng định sự cần thiết của việc phối hợp chặt chẽ và nhất quán trong chính sách đối với Bình Nhưỡng. Hai nước cũng nhất trí duy trì các kênh trao đổi thường xuyên ở nhiều cấp độ nhằm bảo đảm phản ứng chính sách kịp thời và đồng bộ.

Biên bản chung của hội nghị thượng đỉnh nêu rõ cam kết của Hàn Quốc và Mỹ đối với mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, cũng như việc duy trì hòa bình và ổn định bền vững trên bán đảo. Văn kiện này đồng thời tái khẳng định ý định của hai bên trong việc tiếp tục phối hợp thực hiện các nguyên tắc đã được đề ra trong Tuyên bố chung năm 2018, vốn đặt nền tảng cho tiến trình đối thoại Mỹ – Triều.

Bên cạnh đó, hai đồng minh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán và tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa.

Cuộc tham vấn diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, kể từ khi nhậm chức vào tháng 6, đã triển khai một số biện pháp nhằm giảm căng thẳng và cải thiện bầu không khí quan hệ liên Triều, cho thấy nỗ lực của Seoul trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại trên bán đảo.

Thanh Giang

Nguồn: Yonhap News Agency.