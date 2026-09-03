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Hàn Quốc kêu gọi thay thế Hiệp định đình chiến bằng cơ chế hòa bình lâu dài

Vân Bình
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(Baothanhhoa.vn) - Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi thay thế Hiệp định đình chiến trên Bán đảo Triều Tiên bằng một cơ chế hòa bình lâu dài, đồng thời thúc đẩy nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng và tạo nền tảng cho hòa bình bền vững trên bán đảo.

Hàn Quốc kêu gọi thay thế Hiệp định đình chiến bằng cơ chế hòa bình lâu dài

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi thay thế Hiệp định đình chiến trên Bán đảo Triều Tiên bằng một cơ chế hòa bình lâu dài, đồng thời thúc đẩy nối lại đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng và tạo nền tảng cho hòa bình bền vững trên bán đảo.

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Hàn Quốc kêu gọi thay thế Hiệp định đình chiến bằng cơ chế hòa bình lâu dài

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh: Yonhap News Agency

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Tư vấn Tổng thống về Thống nhất hòa bình, ngày 2/9, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một khuôn khổ hòa bình dựa trên hợp tác, qua đó ngăn chặn nguy cơ căng thẳng tái diễn trên Bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc nêu rõ cần “thay thế Hiệp định đình chiến bằng một cơ chế hòa bình lâu dài”, cho rằng đây là một trong những bước đi quan trọng nhằm chuyển tình trạng đối đầu kéo dài nhiều thập kỷ trên bán đảo sang một cấu trúc ổn định và bền vững hơn.

Tổng thống Lee đồng thời kêu gọi Seoul đóng vai trò tích cực trong việc tạo dựng các điều kiện cần thiết để Mỹ và Triều Tiên khôi phục lòng tin và nối lại đàm phán. Theo ông, Hàn Quốc cần chủ động tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa Washington và Bình Nhưỡng, hướng tới khôi phục đối thoại và từng bước giải quyết những bất đồng tồn tại.

Hàn Quốc kêu gọi thay thế Hiệp định đình chiến bằng cơ chế hòa bình lâu dài

Tổng thống Lee cho rằng, Hàn Quốc cần chủ động tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc thảo luận mang tính xây dựng giữa Washington và Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap News Agency.

Ông Lee cho rằng việc nối lại đối thoại Mỹ - Triều Tiên cần được đặt trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm bảo đảm hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Trong bối cảnh căng thẳng an ninh vẫn tồn tại, việc duy trì các kênh đối thoại và thúc đẩy xây dựng lòng tin được xem là yếu tố quan trọng để kiểm soát nguy cơ đối đầu.

Lời kêu gọi mới của Tổng thống Lee được đưa ra trong bối cảnh Seoul tiếp tục tìm kiếm các phương thức thúc đẩy đối thoại với Bình Nhưỡng. Chính quyền Hàn Quốc cho rằng việc cải thiện quan hệ liên Triều và khôi phục đối thoại Mỹ - Triều là những yếu tố có thể góp phần tạo dựng môi trường ổn định hơn cho tiến trình hòa bình.

Tuy nhiên, triển vọng nối lại đàm phán vẫn phụ thuộc đáng kể vào phản ứng của Triều Tiên cũng như lập trường của Mỹ đối với các vấn đề an ninh và chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Vân Bình

Nguồn: Yonhap News Agency, Turkey Today.

Từ khóa:

#Hòa bình #Bán đảo Triều Tiên #Tổng thống Hàn Quốc #Đối thoại #Hiệp định #lâu dài #cơ chế #đình #Bền vững #Bình nhưỡng

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