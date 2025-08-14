Hàn Quốc đình chỉ Cục trưởng Tác chiến vì cáo buộc điều UAV sang Triều Tiên

Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 14/8 thông báo đã đình chỉ công tác Cục trưởng Tác chiến thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) vì nghi liên quan việc điều động thiết bị bay không người lái (UAV) tới Triều Tiên năm ngoái trong khuôn khổ chuẩn bị cho kế hoạch áp đặt thiết quân luật của cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol.

Hình ảnh do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đăng phát ngày 19/10/2024 cho thấy phần còn lại của một thiết bị bay không người lái mà Bình Nhưỡng cho rằng đến từ Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo Bộ Quốc phòng, viện dẫn cuộc điều tra đang được nhóm công tố viên đặc biệt tiến hành, Trung tướng Lee Seung-oh, Cục trưởng Tác chiến JCS, đã bị tạm ngừng nhiệm vụ từ ngày 14/8 trong khi chờ quyết định đình chỉ.

Nhóm điều tra do ông Cho Eun-suk đứng đầu đã liệt ông Lee Seung-oh vào danh sách nghi phạm và tiến hành khám xét nhà riêng, văn phòng làm việc của ông này tuần trước, với nghi vấn JCS đã điều UAV tới Bình Nhưỡng tháng 10 năm ngoái nhằm khiêu khích để Triều Tiên đáp trả, lấy cớ áp đặt thiết quân luật.

Ông Lee Seung-oh được cho là đã thừa nhận 3 lần điều UAV tới Bình Nhưỡng trong tháng 10 theo lệnh của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun./.

