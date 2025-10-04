Hamas đồng ý trao trả tất cả con tin cả còn sống và đã chết

Ngày 3/10 Hamas thông báo rằng phong trào này đồng ý trao trả tất cả con tin Israel, cả người sống và người đã chết, như một phần trong đề xuất hòa bình Gaza do Tổng thống Donald Trump đưa ra. Thông báo này cũng nhấn mạnh Hamas sẵn sàng đàm phán thông qua các bên trung gian để xử lý chi tiết thỏa thuận. Hamas cũng chấp thuận việc chuyển giao quyền quản lý Gaza cho một cơ quan kỹ trị độc lập (cơ quan không phải là Hamas) do các bên Ả Rập Hồi giáo hậu thuẫn. Sự kiện này đánh dấu tín hiệu đột phá sau nhiều tháng bế tắc.

3 con tin Israel là Sagui Dekel-Chen, Sasha Trupanov và Yair Horn được các chiến binh Hamas đưa tới một địa điểm tại thành phố Khan Younis, phía nam Dải Gaza để chuẩn bị trả tự do ngày 15/2. Ảnh: REUTERS

Trong tuyên bố mới nhất, Hamas cho biết đã đồng ý trao trả toàn bộ con tin Israel, bao gồm cả những người còn sống và thi thể các nạn nhân, theo đề xuất hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra. Đề xuất này gồm ngừng bắn ngay lập tức, trao đổi tù nhân, rút quân Israel theo từng giai đoạn và thành lập một chính quyền kỹ trị để điều hành Dải Gaza trong giai đoạn chuyển tiếp.

Hamas khẳng định họ sẵn sàng bắt đầu đàm phán qua các bên trung gian, tuy nhiên có những điểm Hamas không đồng ý là việc giải giáp vũ khí như đề xuất của Mỹ và Isarel. Đây là một điều kiện Israel yêu cầu nhưng Hamas từ trước đã nhiều lần bác bỏ.

Hamas cũng nhấn mạnh rằng các phần đề xuất liên quan đến tương lai Gaza và quyền của người Palestine cần được thảo luận rộng rãi trong một khuôn khổ lập trường Palestine chung trước khi chấp nhận.

Người dân Palestine trở về từ một trung tâm cứu trợ ở miền Trung Gaza. Ảnh: AFP

Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel ngừng ném bom Gaza để có thể giải cứu con tin. Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Israel phải lập tức dừng việc ném bom Gaza, để chúng ta có thể đưa các con tin ra ngoài một cách an toàn và nhanh chóng. Chúng tôi đã bắt đầu thảo luận về những chi tiết cần giải quyết”

Trong khi đó, Israel hiện chưa đưa ra phản ứng chính thức, do trùng với ngày nghỉ lễ Sabbath. Thủ tướng Benjamin Netanyahu vẫn giữ lập trường: Hamas phải giải giáp hoàn toàn mới có thể đạt được thỏa thuận.

Cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Ai Cập và Qatar, những nước đóng vai trò trung gian đánh giá động thái từ Hamas là bước tiến tích cực, có thể mở đường cho một thỏa thuận hòa bình toàn diện, chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài tại Gaza.

Nhiều nhà lãnh đạo thế giới, hoan nghênh diễn biến mới. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các bên nắm lấy cơ hội để chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần hai năm qua.

Nguồn Reuter, The Washington Post

Nhật Lệ