Hạ tầng giao thông đồng bộ, Khu Kinh tế Nghi Sơn rộng cửa đón các dòng vốn đầu tư

Là một trong 8 khu kinh tế (KKT) ven biển trọng điểm của cả nước với vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả về phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, KKT Nghi Sơn luôn nhận được nhiều sự quan tâm đầu tư của Trung ương, tỉnh Thanh Hóa huy động các nguồn lực thực hiện khâu đột phá về hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo lợi thế, nâng cao khả năng cạnh tranh, rộng cửa đón các dòng vốn đầu tư.

Dự án tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL 1 đi Cảng Nghi Sơn (đoạn tại phường Tân Dân) đã thi công cơ bản hoàn thành.

Chúng tôi đến thăm công trường thi công dự án (DA) tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ (QL) 1A đi Cảng Nghi Sơn, ngoài trời nắng nóng như đổ lửa nhưng trên khắp công trường, cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động vẫn giữ tinh thần, khí thế làm việc khẩn trương. Mọi người đã và đang khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, tổ chức làm việc “ 3 ca, 4 kíp”, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

“Trên phạm vi mặt bằng được bàn giao, công ty đã ưu tiên huy động nhân lực, vật tư, xe máy chuyên dùng, khắc phục mọi khó khăn, triển khai nhiều mũi thi công, gấp rút hoàn thành các phần việc được giao, góp phần thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh. Thời gian gần đây, giá nhiên vật liệu xây dựng tăng mạnh đang tạo áp lực lớn cho đơn vị”- Anh Ngô Văn Thông – cán bộ kỹ thuật thi công, Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Thanh Hóa, chia sẻ.

Anh Nguyễn Viết Khôi, Trưởng Phòng Kỹ thuật - Thẩm định, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Nghi Sơn, cho biết: DA tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL 1A đi Cảng Nghi Sơn được đầu tư xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc kết nối liên vùng trong khu vực, hình thành tuyến giao thông đối ngoại kết nối trực tiếp với QL1 và cao tốc Bắc – Nam. Ban đã tăng cường cán bộ, kỹ sư­ lên công trường chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục DA. Phối hợp với các ngành chức năng, chính quyền địa phương và các nhà thầu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Vận động Nhân dân đồng thuận, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng; chỉ đạo quyết liệt ban điều hành DA, nhà thầu thi công tập trung mọi nguồn lực để triển khai thi công đảm bảo tiến độ, chất lượng, hoàn thành giải ngân kế hoạch vốn năm 2026. Tuy nhiên, các tháng vừa qua, chi phí đầu vào, nhất là giá nhiên, vật liệu xây dựng,... tăng cao, nhiều nhà thầu lâm vào tình trạng rất khó khăn, ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các DA trên địa bàn KKT Nghi Sơn.

DA tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL 1 đi Cảng Nghi Sơn gồm 2 tuyến đường, trong đó tuyến số 1 là đường tỉnh 512, đoạn từ QL1 đến đường Thọ Xuân - Nghi Sơn có chiều dài 10,3km, qua các phường, xã thuộc thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống (cũ). Tuyến số 2 là đường Nghi Sơn - Bãi Trành đoạn từ cầu Hổ đến nút giao vào đường cao tốc Bắc - Nam có chiều dài 3km thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn (cũ).

Đến cuối tháng 4/2026, các nhà thầu đã và đang tổ chức thi công đồng bộ DA trên phạm vi mặt bằng được nhận bàn giao. Đã cơ bản hoàn thành nền và móng đường; các công trình trên tuyến, hệ thống cống thoát nước; thi công hoàn thành 5/7 cầu trên tuyến... đạt khoảng 57% tổng khối lượng phải làm.

Khởi công tháng 1/2024, theo kế hoạch tháng 6/2027 DA tuyến đường nối cao tốc Bắc - Nam, QL1 đi Cảng Nghi Sơn đã hoàn thành xây dựng. DA đưa vào sử dụng kết nối liên vùng trong khu vực, hình thành tuyến giao thông đối ngoại kết nối trực tiếp với QL1 và cao tốc Bắc – Nam. Rút ngắn thời gian lưu thông giữa các huyện phía Tây của tỉnh với KKT Nghi Sơn, đảm bảo phục vụ lưu thông vận chuyển hàng hóa, hành khách, tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn kết nối đường cao tốc Bắc - Nam, đường Nghi Sơn - Thọ Xuân và các tuyến đường khu vực với Cảng Hàng không Thọ Xuân, Cảng biển Nghi Sơn.

Bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương, DA nâng cấp, mở rộng đường Bắc Nam 1B và đường Bắc Nam 2 - KKT Nghi Sơn được triển khai thi công từ tháng 10/2025. Mặc dù giá nhiên, vật liệu nhiều thời điểm tăng mạnh, song các nhà thầu đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục. Đến trung tuần tháng 4/2026, trên hiện trường thi công DA, đã thực hiện đạt gần 20% so với tổng khối lượng phải thi công. Nhà thầu đã tập trung thi công cạp mở rộng dải phân cách giữa đạt 7,3/10km chiều dài tuyến, thi công thảm đá dăm đen, lắp đặt bó vỉa được khoảng 3km đầu tuyến. Tranh thủ thời tiết mùa khô thuận lợi, hiện nay nhà thầu huy động các nguồn lực triển khai đồng thời nhiều mũi thi công như đào đắp vỉa hè, phần móng đường đoạn cạp mở rộng dải phân cách, thảm bê tông nhựa, thi công hạng mục thoát nước mưa, thoát nước thải,... tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân đi lại.

Theo kế hoạch, tháng 12/2026, DA này sẽ hoàn thành, góp phần rất quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông theo quy hoạch nhằm nâng cao năng lực vận tải, lưu thông hàng hóa; tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường trong KKT Nghi Sơn.

Nhà thầu gấp rút thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường Bắc Nam 1B và đường Bắc Nam 2 - KKT Nghi Sơn.

Những nỗ lực trong đầu tư hạ tầng nói chung, hạ tầng giao thông nói riêng đã góp phần quan trọng thúc đẩy thu hút đầu tư vào KKT Nghi Sơn. Nhiều DA lớn trên các lĩnh vực công nghiệp, cảng biển,... của các nhà đầu tư “bén rễ” nơi “đất lành” Nghi Sơn đã “đơm hoa, kết trái”, góp phần đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa phát triển bền vững, hiệu quả. Điển hình như DA Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn với tổng vốn đầu tư gần 9,3 tỷ USD, đã đóng góp rất lớn cho chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hóa, Cảng biển Nghi Sơn- cảng tổng hợp quốc gia, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa của KKT Nghi Sơn và khu vực Bắc Trung bộ; các DA công nghiệp nặng và công nghiệp nhẹ như Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn, Nhà máy Xi măng Nghi Sơn; Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 1 và 2,... đã góp phần làm thay đổi diện mạo cả vùng quê.

Trong tổng vốn đầu tư dự kiến thu hút khoảng 890.035 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030, Thanh Hóa xác định KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp là một trong những “trục động lực” quan trọng, chiếm tới hơn 40% tổng nguồn vốn thu hút đầu tư của tỉnh.

KKT Nghi Sơn được các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Thanh Hóa quan tâm đầu tư hạ tầng, đặc biệt là giao thông đồng bộ, tạo sức hút mạnh mẽ hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước trên mảnh đất giàu tiềm năng. Là chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hàng đầu để đưa Nghi Sơn trở thành trung tâm kinh tế đầu tầu của tỉnh, từng bước đưa Thanh Hóa sớm trở thành một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc theo tinh thần Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vững vàng cùng đất nước vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Bài và ảnh: Thùy Dương