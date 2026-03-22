Hướng tới hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2026:

Hạ tầng “đi trước, mở đường”

Xác định kết cấu hạ tầng là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ trên các lĩnh vực tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng không gian phát triển, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư.

Tuyến đường Vạn Thiện - Bến En hoàn thành đưa vào sử dụng mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư của các địa phương. Ảnh: Lê Hợi

Hạ tầng giao thông - “mạch máu” mở rộng không gian phát triển

Giao thông luôn được xác định là lĩnh vực ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển hạ tầng của tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng 28.759,8km đường bộ. Trong đó, có đường bộ cao tốc Bắc - Nam dài 98,8km; 13 tuyến quốc lộ với chiều dài 1.365,2km; 68 tuyến đường tỉnh với chiều dài 1.816km; đường đô thị dài 1.301,5km; đường chuyên dùng 103,9km; hệ thống giao thông nông thôn đã kiên cố hóa được 15.302,2km, đạt 63,6%... Nhiều tuyến giao thông trọng điểm được đưa vào khai thác, đóng vai trò động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: Tuyến cao tốc Bắc - Nam, đại lộ Đông Tây, đường nối Quốc lộ 1 với Quốc lộ 45, đường Vạn Thiện - Bến En... Đây là những công trình giao thông chiến lược, góp phần tạo trục kết nối quan trọng giữa các khu vực phát triển kinh tế, khu công nghiệp và khu du lịch.

Bên cạnh đó, nhiều công trình giao thông quan trọng đang được triển khai xây dựng như đường bộ ven biển, tuyến giao thông từ Khu Công nghiệp Bỉm Sơn đến đường ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa, nâng cấp mở rộng Đại lộ Nam sông Mã, đường từ ngã ba Voi đi Sầm Sơn... Những dự án này khi hoàn thành sẽ tạo nên mạng lưới giao thông đa chiều, kết nối từ khu vực miền núi đến đồng bằng và vùng biển, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển kinh tế biển, du lịch và công nghiệp. Không chỉ dừng lại ở đó, tỉnh đang tiếp tục nghiên cứu mở rộng không gian phát triển bằng các dự án giao thông liên vùng như đường vành đai 3 nhánh Đông, đoạn từ xã Hoằng Hóa đến xã Quảng Bình, đường kết nối Quốc lộ 217 với Quốc lộ 45, cũng như tuyến giao thông kết nối Thanh Hóa với tỉnh Hòa Bình. Các dự án này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế vùng, tăng cường kết nối với khu vực Tây Bắc và các tỉnh Bắc Trung bộ, mở rộng không gian phát triển cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Song song với hệ thống đường bộ, tỉnh Thanh Hóa cũng sở hữu hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức với cảng biển và hàng không. Cảng biển Thanh Hóa hiện là cảng biển loại I, được quy hoạch có tiềm năng trở thành cảng biển đặc biệt. Hiện đã có 35 cầu cảng, bến phao và khu neo đậu chuyển tải đi vào hoạt động, tổng chiều dài hơn 5.343m với công suất thiết kế khoảng 75,2 triệu tấn hàng hóa/năm, có thể tiếp nhận tàu trọng tải đến 70.000 DWT. Trong khi đó, Cảng Hàng không Thọ Xuân được quy hoạch trong giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chức năng là cảng hàng không quốc tế, đồng thời đóng vai trò dự bị cho sân bay Nội Bài.

Ông Hứa Quân Kỳ, Chủ tịch HĐQT Công ty CP gốm sứ Hoa Liên Hồ Nam (Trung Quốc), cho biết: “Điều khiến chúng tôi quyết định lựa chọn Thanh Hóa để đầu tư là hệ thống hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện. Dự án Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam được chúng tôi đầu tư xây dựng tại Cụm công nghiệp Vạn Thắng - Yên Thọ, nằm trên tuyến đường Vạn Thiện - Bến En kết nối trực tiếp với nút giao cao tốc Bắc - Nam. Việc kết nối thuận lợi giữa cao tốc, cảng biển và các khu công nghiệp giúp chúng tôi giảm đáng kể chi phí logistics và thời gian vận chuyển. Khi hạ tầng tốt, doanh nghiệp có thêm niềm tin để mở rộng đầu tư lâu dài tại địa phương. Hiện chúng tôi đang đề xuất tỉnh Thanh Hóa đầu tư vào Khu Công nghiệp Hà Long, nhằm phục vụ việc xây dựng các nhà máy thuộc hệ sinh thái Thung lũng Gốm sứ Asean Việt Nam”.

Hệ thống giao thông đồng bộ của tỉnh từ đường bộ, đường biển đến hàng không đang từng bước tạo nên mạng lưới kết nối hoàn chỉnh, trở thành “mạch máu” thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế và thu hút đầu tư.

Hạ tầng đồng bộ tạo nền tảng thu hút các “đại bàng” đầu tư

Không chỉ tập trung vào giao thông, tỉnh Thanh Hóa còn chú trọng đầu tư đồng bộ các lĩnh vực hạ tầng khác như khu kinh tế, khu công nghiệp, điện năng, đô thị, thương mại và du lịch. Đây được xem là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nhà đầu tư lớn.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã huy động khoảng 6.296 tỷ đồng để đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật trong Khu Kinh tế Nghi Sơn - một trong những khu kinh tế trọng điểm của cả nước. Đến nay, toàn tỉnh có 11 khu công nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp; 8 khu công nghiệp đang thực hiện giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh có 49 cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư đang thực hiện xây dựng hạ tầng với tổng diện tích khoảng 1.738,5ha, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 12.851 tỷ đồng. Trong đó, có 21 cụm công nghiệp đã cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật và bắt đầu thu hút các dự án đầu tư thứ cấp. Với việc phát triển mạnh mẽ hạ tầng khu công nghiệp và cụm công nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, đồng thời giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động.

Tại lễ khởi công dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa - giai đoạn 1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm, nhấn mạnh: “Việc Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản khởi công thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp Thăng Long Thanh Hóa, giai đoạn 1 tại phường Đông Quang và xã Đồng Tiến đánh dấu bước phát triển mới trong việc thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và đối với lĩnh vực kết cấu hạ tầng khu công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa. Dự án sau khi hoàn thành, đi vào hoạt động sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư thứ cấp theo loại hình công nghiệp hỗ trợ, phục vụ sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và tăng thu ngân sách Nhà nước. Kết quả đó cho thấy, việc đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng không chỉ nhằm phục vụ phát triển kinh tế trước mắt mà còn tạo nền tảng lâu dài cho tỉnh. Quan điểm của tỉnh là hạ tầng phải đi trước một bước để mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp”.

Đặc biệt, phát triển hạ tầng đồng bộ cũng là yếu tố quan trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực du lịch. Những năm qua, với sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, FLC, Eurowindow và T&T, du lịch Thanh Hóa đã thu hút tổng vốn đăng ký khoảng 152.000 tỷ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn được đầu tư hoàn thành đưa vào khai thác như quần thể du lịch nghỉ dưỡng và sân golf FLC Sầm Sơn, Quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội Sầm Sơn, Sun Beauty Onsen hay Flamingo Linh Trường... Không chỉ tập trung vào du lịch biển, Thanh Hóa còn phát triển mạnh các sản phẩm du lịch sinh thái cộng đồng, văn hóa - lịch sử - tâm linh. Các điểm du lịch sinh thái cộng đồng như Pù Luông, bản Mạ, bản Ngàm, Thác Mây... ở khu vực miền Tây xứ Thanh đang được đầu tư phát triển gắn với bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc.

Bên cạnh đó, hạ tầng đô thị cũng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại và tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 40%. Các đô thị đã phát huy vai trò là trung tâm kết nối các khu vực nông thôn, các cụm công nghiệp, các điểm dịch vụ và du lịch trên địa bàn. Trong lĩnh vực thương mại, hệ thống hạ tầng bán lẻ cũng phát triển mạnh, toàn tỉnh có 2 trung tâm thương mại, hơn 100 siêu thị tổng hợp và chuyên doanh, cùng hơn 60.000 cửa hàng bán lẻ. Đáng chú ý, dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall - tổ hợp bán lẻ hiện đại quy mô lớn hàng đầu khu vực miền Bắc đang được chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2026, hứa hẹn trở thành điểm nhấn thương mại mới của tỉnh. Hạ tầng viễn thông và internet được phủ sóng 100% tại trung tâm các xã, phường trong tỉnh, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế số và chuyển đổi số. Hệ thống điện năng trên địa bàn tỉnh được đầu tư hệ thống lưới điện khoảng 6.500 tỷ đồng, giúp 100% số xã, phường có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ dân có điện đạt 99,58%.

Với chiến lược “hạ tầng đi trước, mở đường”, tỉnh Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những cực tăng trưởng mới của khu vực Bắc Trung bộ, đồng thời trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lê Hợi