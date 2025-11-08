Hà Lan dự kiến sẽ có Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử

Hội đồng Bầu cử Trung ương Hà Lan ngày 7/11 chính thức công bố kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử diễn ra tuần trước, theo đó xác nhận chiến thắng của đảng Dân chủ 66 (D66), mở đường cho lãnh đạo đảng, ông Rob Jetten, 38 tuổi, trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử nước này nếu ông thành công trong việc thành lập liên minh cầm quyền.

Lãnh đạo đảng D66 Rob Jetten nhiều khả năng trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Hà Lan. Ảnh: © ANP

Tại cuộc họp công bố kết quả chính thức, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Trung ương Hà Lan Wim Kuijken cho biết, Đảng Dân chủ 66 (D66) theo đường lối trung dung của ông Rob Jetten và đảng Tự do (PVV) theo đường lối cực hữu của ông Geert Wilders đều giành 26 ghế/150 ghế Quốc hội, song D66 nhận được nhiều phiếu hơn và được công nhận là đảng lớn nhất. Khoảng cách giữa hai đảng là 29.628 phiếu, nghiêng về D66.

Cũng theo Hội đồng Bầu cử Trung ương Hà Lan, trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, có tổng cộng 10.571.990 phiếu hợp lệ, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 78,3%, thấp hơn đôi chút so với năm 2023.

Phát biểu sau khi kết quả chính thức được công bố, ông Rob Jetten cho biết đây là “một thông điệp về tinh thần hợp tác và đổi mới”, đồng thời kêu gọi các đảng chính thống “thu hẹp khác biệt thay vì để đất nước chia rẽ”.

Là một gương mặt trẻ đại diện cho thế hệ lãnh đạo mới của Hà Lan, ông Jetten được biết đến với lập trường thân châu Âu, cam kết mạnh mẽ về chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Trước đó, ông từng giữ chức Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng trong nội các của Thủ tướng Mark Rutte. Chiến dịch tranh cử của ông tập trung vào các vấn đề nhà ở, môi trường và khôi phục niềm tin công chúng vào chính phủ, những chủ đề được cử tri trẻ và đô thị đặc biệt quan tâm.

Người dân thành phố Rotterdam, Hà Lan đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ngày 29/10/2025. Ảnh: AP

Tuy nhiên, con đường đến vị trí Thủ tướng của ông Jetten được đánh giá không hề dễ dàng. Với truyền thống liên minh đa đảng, D66 cần hợp tác với ít nhất hai hoặc ba đối tác khác để giành đa số trong Hạ viện. Quá trình đàm phán có thể kéo dài nhiều tuần hoặc thậm chí vài tháng, tương tự các cuộc thương lượng phức tạp từng diễn ra trong chính trường Hà Lan trước đây.

Các nhà quan sát nhận định, kết quả tổng tuyển cử lần này tại Hà Lan phản ánh xu hướng rộng hơn ở châu Âu: Cử tri dường như đang quay trở lại ủng hộ các đảng trung dung và thực tế hơn, sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của các phong trào cực hữu.

Ngọc Liên

Nguồn: AP/Kiesraad (Hội đồng Bầu cử Trung ương Hà Lan).