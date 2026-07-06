Góp ý vào dự thảo Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền

Chiều 6/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo Thông báo công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trình bày Chương trình dự kiến kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX.

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trong tỉnh thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh và hệ thống MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đánh giá cao kết quả lãnh đạo, điều hành của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; các chủ trương cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời cho rằng dự thảo đã tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp HĐND tỉnh.

Thành viên Hội đồng tư vấn Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tham gia góp ý vào dự thảo, các đại biểu đề nghị HĐND, UBND tỉnh có cơ chế, chính sách đủ mạnh để đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác thải, nước sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và vấn đề quả tải các bãi rác hiện nay.

Đồng thời, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với cán bộ thôn, bản, tổ dân phố sau sắp xếp; tăng cường hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, nghiên cứu, có các giải pháp, cơ chế tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực của tỉnh, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, tạo cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất; tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các dự án di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hút các dự án đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, xác đáng của các đại biểu; đồng thời khẳng định, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ bổ sung các ý kiến góp ý tại hội nghị hoàn thiện thông báo để trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐNĐ tỉnh khóa XIX.

Phan Nga