Góp phần xây dựng “vùng lõi” đô thị thành điểm đến thân thiện

Từ khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa đã hai lần diễn ra việc dọn vệ sinh có tổ chức, quy mô lớn thu hút đông đảo lực lượng quần chúng tham gia.

Chúng ta đều biết, sau khi kết thúc hoạt động của TP Thanh Hóa, phường Hạc Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập diện tích, dân số của nhiều phường ở trung tâm thành phố cũ, trở thành phường có diện tích, dân số lớn nhất cả nước, được nhiều người ví như “vùng lõi” của đô thị, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, điểm đến của đông đảo du khách. Một “vùng lõi” với nhiều giá trị tinh hoa, cũng đồng thời phải gánh vác một trách nhiệm lớn lao, dẫn đầu các phong trào thi đua của tỉnh. Trong đó, việc đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường đô thị là một trong những nhiệm vụ hết sức quan trọng, không chỉ nhằm tiếp nối Cuộc vận động “Người dân Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” do TP Thanh Hóa trước đây phát động; mà qua đó, còn phải nhân lên những giá trị tốt đẹp, lan tỏa ra các phường, xã trên địa bàn tỉnh.

Lần tổng dọn vệ sinh đầu tiên diễn ra vào ngày 26/7, Ủy ban MTTQ phường phối hợp với Công ty TNHH MTV Sông Chu phát động ra quân làm vệ sinh môi trường tại kênh Bắc - một trong những công trình thủy lợi, cũng là nơi cung cấp nguồn nước sinh hoạt không chỉ cho phường mà nhiều địa phương lân cận. Buổi ra quân thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, nông dân, cựu chiến binh và cán bộ, Nhân dân địa phương. Lực lượng tham gia đã dọn dẹp, thu gom rác thải, phát quang cây cỏ dọc tuyến kênh vốn gây bức xúc với người dân trong thời gian gần đây. Tiếp đó, ngày 2/8, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với UBND phường ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến đường lớn. Theo đó, hơn 200 công chức cơ quan Ủy ban MTTQ phường và đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, lực lượng vũ trang đã làm cho những tuyến phố phong quang, đẹp đẽ hơn.

Hoạt động dọn vệ sinh môi trường tập thể không chỉ giúp cải thiện vệ sinh môi trường chung, đảm bảo an toàn nguồn nước góp phần nâng cao sức khỏe cho Nhân dân, qua đó cho thấy quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Việc tổ chức hai đợt ra quân trong thời gian ngắn có thể chỉ mang tính tượng trưng, nhưng hiệu quả là rất lớn, góp phần lan tỏa tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng đến đông đảo người dân trong phường cũng như nhiều địa phương khác. Mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra là phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Hạc Thành trở thành phường thông minh, kiểu mẫu của tỉnh. Trong những nhiệm vụ, giải pháp được đề cập đến gồm có nhiệm vụ bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp bên cạnh việc kiến tạo đô thị thông minh, kinh tế phát triển. Đây được xác định là hướng phát triển tất yếu mà bất cứ đô thị nào giàu khát vọng cũng phải hướng tới.

Để làm tốt điều đó, bên cạnh thực hiện các giải pháp kỹ thuật về môi trường, không thể thiếu ý thức, trách nhiệm của người dân. Mỗi người dân phải xác định được rằng, để Hạc Thành xứng đáng là “vùng lõi” tinh hoa đô thị của khu vực TP Thanh Hóa cũ, điểm đến hấp dẫn, an toàn, phường kiểu mẫu trong tiến trình phát triển nhanh, mạnh, hiện đại sắp tới, người dân phải tự giác, nỗ lực hơn nữa, phát huy tinh thần từ những cuộc tổng dọn vệ sinh như vừa rồi thành một phong trào hữu ích, việc làm thường xuyên. Mục tiêu đặt ra và ý thức hướng đến trong từng người dân đó là tự hào phải gắn liền với trách nhiệm.

Tuệ Minh