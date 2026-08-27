Góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong lòng thế giới

Tiếp nối thành công của các Chương trình Gala tiếng Việt thân thương được tổ chức từ năm 2023, tối 26/8, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Gala tiếng Việt thân thương năm 2026 với chủ đề “Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ.”

Giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài chụp ảnh cùng các Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài (ngày 8/9 hằng năm).

Phát biểu tại Chương trình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh có những điều theo chúng ta suốt cuộc đời và với mỗi người Việt Nam, đó chính là tiếng Mẹ.

Tiếng Việt là lời ru đầu đời của bà, của mẹ, là ký ức của mái đình, bến nước, cánh đồng quê, là nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc.

Dù mỗi người lựa chọn một hành trình khác nhau, dù đang sống ở Việt Nam hay bất cứ nơi đâu trên thế giới, tiếng Việt vẫn là sợi dây vô hình nhưng bền chặt gắn kết chúng ta với cội nguồn.

Chủ đề Chương trình Gala tiếng Việt thân thương năm nay với tên gọi “Cánh diều bay cao từ tiếng Mẹ” gửi gắm một hình ảnh rất Việt Nam. Cánh diều có thể bay cao, bay xa nhờ những cơn gió của khát vọng và hội nhập nhưng cánh diều chỉ thật sự vững vàng khi luôn gắn với sợi dây cội nguồn.

Với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, sợi dây ấy chính là tiếng Việt, là ngôn ngữ của tình thân, của bản sắc và của niềm tự hào dân tộc.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Chương trình. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/8/2026 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia; là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh: Tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là nguồn lực mềm của quốc gia. Mỗi lớp học tiếng Việt ở nước ngoài, mỗi cuốn sách tiếng Việt được gìn giữ, mỗi người thầy kiên trì truyền dạy tiếng Mẹ cho thế hệ trẻ đều đang góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong lòng thế giới.

Từ năm 2023 đến nay, Gala tiếng Việt thân thương đã trở thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, lan tỏa tình yêu tiếng Việt tới đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Chương trình năm 2026 vinh danh 8 Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài - những cá nhân tiêu biểu đã và đang miệt mài góp sức lan tỏa tiếng Việt bằng tình yêu, sự sáng tạo và tinh thần cống hiến bền bỉ.

Các Sứ giả tiếng Việt không chỉ là những người Việt Nam ở nước ngoài, mà còn có những người nước ngoài dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, yêu tiếng Việt và đã có nhiều đóng góp thiết thực, ý nghĩa cho việc giảng dạy, quảng bá và lan tỏa tiếng Việt đến với bạn bè quốc tế trong suốt những năm qua.

Thông qua các tiết mục nghệ thuật, phóng sự và hoạt động giao lưu tại trường quay, Chương trình Gala tiếng Việt thân thương năm 2026 giới thiệu những câu chuyện về các lớp học tiếng Việt, những người giáo viên, gia đình và các bạn trẻ đang bền bỉ gìn giữ tiếng Việt tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Điểm nhấn của Chương trình là Lễ trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” năm 2026 cho 8 cá nhân tiêu biểu gồm: ông Shimizu Masaaki (Nhật Bản), em Tijn Konings Lê (11 tuổi, Hà Lan), cô Nguyễn Thị Liên Hương (Đài Loan, Trung Quốc), cô Nguyễn Thị Thu Hiền (Đan Mạch), cô Trần Ngọc Thảo (Pháp), cô Nguyễn Phương Chung (Hoa Kỳ), cô Trần Huyền Hương (Australia) và thầy Thích Pháp Quang (Sri Lanka).

Năm nay, Ban Tổ chức đã quyết định tăng số lượng Sứ giả được tôn vinh từ 6 lên 8 cá nhân, nhằm ghi nhận nhiều hơn những tấm gương tiêu biểu và lan tỏa sâu rộng hơn các câu chuyện truyền cảm hứng.

Chia sẻ với báo chí, ông Shimizu Masaaki, giảng viên tiếng Việt tại Đại học Osaka (Nhật Bản) bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài.”

Học tiếng Việt từ năm 1985, ông mong muốn góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng người Nhật Bản và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản; đồng thời tăng cường sự phối hợp, hợp tác giữa các giảng viên tiếng Việt người Nhật Bản với các giáo viên người Việt Nam.

Theo ông Shimizu Masaaki, số người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng tăng, trong khi số người Nhật Bản học tiếng Việt vẫn còn hạn chế. Vì vậy, ông sẽ nỗ lực để số người Nhật Bản học tiếng Việt tăng lên nhiều lần so với hiện nay.

Thời gian tới, ông Shimizu Masaaki cho biết ông sẽ nỗ lực truyền đạt vẻ đẹp, sự phong phú của tiếng Việt tới người Nhật Bản; mong muốn truyền cảm hứng để ngày càng có nhiều bạn trẻ học tiếng Việt và lan tỏa tình yêu đối với ngôn ngữ, văn hóa Việt Nam.

Chương trình Gala tiếng Việt thân thương được phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 8/9/2026 trên kênh VTV4 và trên các nền tảng số của Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài./.

Theo TTXVN